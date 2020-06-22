"Сором і велика крадіжка": баски та каталонці об'єднались проти Реала, який звинувачують у змові з арбітрами

Матч Реал Сосьєдад – Реал Мадрид в рамках 30 туру Прімери завершився суддівським скандалом. Каталонська преса розглядає теорії змови, а за басків заступаються відомі артисти.

Реал Мадрид – найсильніша команда Іспанії прямо зараз, але їй не потрібна допомога арбітрів разом з VAR. Це – головний меседж іспанської преси після скандальної перемоги "бланкос" над Сосьєдадом. Три дуже спірні моменти трактувались на користь королівського клубу: неочевидний пенальті Вінісіуса, скасований м'яч Янузая та вирішальний гол Бензема, який міг підіграти собі рукою. Найбільше суперечок викликає результативний постріл бельгійця з дальньої дистанції. Навіть мадридські експерти розходяться в думках – Ітурральде (AS) кричить про несправедливість, натомість Андухар (Marca) підтримує рішення рефері.

Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Офіційний сайт сан-себастьянського клубу називає суддівський фактор основною причиною поразки: "Так – неможливо". Баски роблять акцент на двох скандальних епізодах, які начебто вплинули на підсумковий результат. "Завжди складно перемагати Мадрид, але у таких матчах, як сьогодні, – особливо складно. Сумнівний пенальті на користь "бланкос" і скасований гол Янузая позбавили нас бодай одного очка.

Обидва колективи майже нічого не створили за перші 45 хвилин, зробивши ставку на контроль м'яча в центрі поля. Вінісіус виконав кілька небезпечних проривів, але Реміро не мав багато роботи. Відсутність глядачів позначилась на інтенсивності.

Другий тайм розпочався з полеміки. Неочевидний фол Льоренте на бразильцеві призвів до пенальті, який реалізував Серхіо Рамос. Попри сильний психологічний удар Реал швидко відновив паритет, але рефері несправедливо скасував гол. Меріно не заважав Куртуа під час дальнього удару Янузая, оскільки перебував далеко перед воротарем. І майже відразу Бензема провів другий м'яч Мадрида – це 0:2. Меріно відзначився за десять хвилин до фінального свистка, проте цього виявилось замало", – бідкаються "чурі урдін".

Популярний іспанський виконавець Мікель Еренчун підтримав протести рідного клубу у Твіттері:

"Сором на Аноеті.

Що за крадіжка рефері!!

Я вже й забув, що це трапляється...".

Vergüenza en Anoeta .

Vaya robo arbitraje !!

Ya se me había olvidado que estas cosas pasaban .... — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) June 21, 2020

Каталонська преса бомбила Мадрид без зайвих сентиментів, але цього разу "підгорало" значно сильніше... Барса скотилась на другу сходинку, тепер "бланкос" диктують умови нагорі таблиці. Рупор місцевої преси Mundo Deportivo обирає для першої шпальти траурний чорний, мовляв все пропало, Реал навряд чи втрачатиме очки з такою прихильністю арбітрів. "Made in Madrid", – іронізує видання, виділивши три основні моменти:

1. Відеоповтори не підтверджують фол на пенальті.

2. Меріно не перекривав Куртуа кут огляду.

3. Бензема підіграв собі рукою, забиваючи другий гол.

Diario SPORT розповідає про "лідерів VAR". Друга за популярністю спортивна газета Каталонії, крім трьох найбільш обговорюваних моментів, обурюється діями Каземіро, який ліктем перевірив на міцність щелепу суперника. Той епізод, можливо, заслуговував інтервенції відеоасистента з прямою червоною, тоді як Естрада Фернандес обмежився жовтою карткою.

Теорія всесвітньої змови VAR ілюструється двома дзеркальними епізодами з різним трактуванням – Бензема на Аноеті та Мессі проти Атлетіко (Суперкубок Іспанії 2020). За схожий прийом м'яча було скасовано гол аргентинця, натомість маневр француза виявився законним: "подвійні стандарти".

#FCB



Dos jugadas muy parecidas con decisiones totalmente opuestas



El VAR daba por bueno un gol de Benzema que recuerda mucho al que le anuló a Messi en la Supercopahttps://t.co/e9LIWpxfzd pic.twitter.com/AeUaeofbCM — Diario SPORT (@sport) June 22, 2020

Видання наполягає, що "різка зміна правил" є наслідком телефонної розмови Флорентіно з очільником іспанської федерації Луїсом Рубіалесом. Деталі бесіди озвучив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас на радіо COPE. "Це лише збільшило проблеми VAR. Ми не маємо уніфікованих критеріїв суддівства, відео переглядають забагато. Було помилкою обгорювати технології 20 хвилин, щоб отримати нинішній результат". Отже, SPORT не сумнівається, що саме дзвінок Переса "повернув мадридцям лояльність VAR".

Авторитетна Marca, яка бачить "реально сильний Мадрид", попросила власних читачів оцінити рішення Естради Фернандеса... і вийшло не дуже переконливо. Голоси щодо падіння Вінісіуса та м'яча Янузая розділились фактично порівну, а прийом Бензема, за версією респондентів, більше законний, ніж навпаки. Підсумок опитування – сумніваються навіть прихильники королівського клубу. Цікаво, що експерт мадридського видання, колишній арбітр ФІФА Андухар Олівер, підтримав усі вердикти VAR на Аноеті, але цим вже мало кого здивуєш.

1. Чи справедливо призначили пенальті на Вінісіусі?

2. Чи справедливо скасовано гол Янузая?

3. Чи грав Бензема рукою?

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: скандальний, але безпомилковий арбітраж, сіренька перемога "бланкос" і незамінний Рамос