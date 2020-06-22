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Ісмаїлі був успішно прооперований

15:48 - Читать на русском
Ісмаїлі був успішно прооперований
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Один з лідерів донецької команди – Ісмаїлі – ліг під ніж.

Бразильський захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі зазнав хірургічного втручання у одній з клінік Риму, повідомив офіційний Твіттер "гірників".

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Оборонцю "помаранчево-чорних" провели операцію у зв'язку з пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Процедура пройшло успішно. Тепер у 30-річного легіонера попереду тривале відновлення, яке може зайняти до шести місяців.

Нагадаємо, гравець травмувався під час тренування. У поточному сезоні чемпіонату України Ісмаїлі провів 21 матч, в яких відзначився двома голами та віддав п'ять результативних передач.

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