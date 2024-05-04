У п'ятницю, 3 травня, у Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024/25 (U-19). Підсумки шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Згідно з результатами жеребкування юнацька збірна України (гравці 2006 року народження), яку очолює Дмитро Михайленко, опинилася в групі 1, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Суперниками "синьо-жовтих" стали збірні Нідерландів, Словенії та Казахстану. Місця проведення міні-турнірів і конкретні дати (2-10 вересня, 7-15 жовтня, 11-19 листопада) стануть відомі пізніше.

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2025 (U-19):

Група 1: Україна, Нідерланди, Словенія, Казахстан.

Група 2: Німеччина, Угорщина, Кіпр, Андорра.

Група 3: Англія, Бельгія, Болгарія, Литва.

Група 4: Туреччина, Польща, Мальта, Гібралтар.

Група 5: Франція, Шотландія, Уельс, Ліхтенштейн.

Група 6: Чехія, Фінляндія, Швейцарія, Сан-Марино.

Група 7: Ірландія, Ісландія, Азербайджан, Молдова.

Група 8: Італія, Греція, Боснія і Герцеговина, Чорногорія.

Група 9: Норвегія, Швеція, Грузія, Естонія.

Група 10: Іспанія, Австрія, Косово, Фарерські острови.

Група 11: Ізраїль, Данія, Північна Ірландія, Албанія.

Група 12: Словаччина, Латвія, Північна Македонія, Люксембург.

Група 13: Сербія, Хорватія, Вірменія, Білорусь.

Нагадаємо, до еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду і найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господар таку перепустку отримала автоматично.

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