toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРНЛІ

"Це мафія. Вони там вшістьох окупували VAR і один одного змінюють": Костишин знищив арбітрів матчу Динамо – Колос

22 червня 23:24 - Читать на русском
"Це мафія. Вони там вшістьох окупували VAR і один одного змінюють": Костишин знищив арбітрів матчу Динамо – Колос
Руслан Костишин / Фото ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин був розлючений після фінального свистка у поєдинку 27-го туру УПЛ проти Динамо (1:2).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Якщо ви дивилися моменти, то це катастрофа. 10 хвилин дивитися VAR... І всі сміються з цього рішення. Запитайте гравців Динамо. Їм самим шкода, що вони так виграють. Вони не винні, що такі пенальті заробляють. Суддя в темних окулярах. Бойко, Арановський – це катастрофа.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Цей VAR – навіщо платити за нього клубам внески, якщо такий результат. Ми погодилися перенести матч на понеділок, щоб був VAR. Якби знали, що так все буде, то не погодилися б ніколи на перенесення. Сам футболіст, Вербіч, каже, що пенальті не було, а суддя ставить. Вербіч молодець, а суддя...

Це мафія. Вони там вшістьох окупували VAR і один одного змінюють. VAR не шкодить українському футболу, а шкодять люди, які приймають рішення. Відео не шкодить, а людина шкодить. Він на чорне каже біле. Він дивиться відео і приймає своє рішення, коли всі бачать, що немає пенальті, а він ставить. Скільки Бойко може помилятися? А йому нічого не роблять. У нього якісь відносини з Лучано Лучі? Не знаю просто", – заявив Костишин в ефірі FootballHub.

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

Динамо вимучило перемогу над Колосом не без допомоги судді – 4 пенальті та вилучення у скандальному матчі УПЛ

blog_ava
Динамо – Колос: VAR'яти шоу в УПЛ – 3 очки, за які соромно навіть переможцям, злива пенальті та сумнівне вилучення
22 червня
9394
Теги
Динамо - Колос Динамо Динамо Руслан Руслан Костишин Беньямін Беньямін Вербіч Відеоасистент арбітра (VAR) Колос Колос
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
    Сергій Тищенко — 22 черв3304 Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
19
год
:
40
хв
Лестер Сіті
20:00
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук