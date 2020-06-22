"Це мафія. Вони там вшістьох окупували VAR і один одного змінюють": Костишин знищив арбітрів матчу Динамо – Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин був розлючений після фінального свистка у поєдинку 27-го туру УПЛ проти Динамо (1:2).

"Якщо ви дивилися моменти, то це катастрофа. 10 хвилин дивитися VAR... І всі сміються з цього рішення. Запитайте гравців Динамо. Їм самим шкода, що вони так виграють. Вони не винні, що такі пенальті заробляють. Суддя в темних окулярах. Бойко, Арановський – це катастрофа.

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Цей VAR – навіщо платити за нього клубам внески, якщо такий результат. Ми погодилися перенести матч на понеділок, щоб був VAR. Якби знали, що так все буде, то не погодилися б ніколи на перенесення. Сам футболіст, Вербіч, каже, що пенальті не було, а суддя ставить. Вербіч молодець, а суддя...

Це мафія. Вони там вшістьох окупували VAR і один одного змінюють. VAR не шкодить українському футболу, а шкодять люди, які приймають рішення. Відео не шкодить, а людина шкодить. Він на чорне каже біле. Він дивиться відео і приймає своє рішення, коли всі бачать, що немає пенальті, а він ставить. Скільки Бойко може помилятися? А йому нічого не роблять. У нього якісь відносини з Лучано Лучі? Не знаю просто", – заявив Костишин в ефірі FootballHub.

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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