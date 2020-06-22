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Михайліченко прокоментував потенційний трансфер у європейський клуб

09:47 - Читать на русском
Михайліченко прокоментував потенційний трансфер у європейський клуб
Богдан Михайліченко (в центрі) / ФК Шахтар

Захисник Зорі Богдан Михайліченко відверто висловився щодо свого можливого відходу з луганського клубу.

"Зараз я – гравець Зорі. У мене зараз головне завдання – допомогти Зорі. А далі – побачимо", – сказав Михайличенко у коментарі програмі "Профутбол".

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливий трансфер українця у Андерлехт. Буцімто клаусула 23-річного захисника знизилась до 500 тисяч євро, а бельгійський клуб вже активно працює над переходом Михайліченка до свого табору. Раніше про предметний інтерес до футболіста заявляв і бременський Вердер.

До слова, Богдан є вихованцем Динамо, але за першу команду киян не зіграв жодного матчу. Влітку 2018 року він перейшов у Зорю на правах оренди, а через рік став повноцінним гравцем луганців. У поточному сезоні провів за "мужиків" 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця у 800 тисяч євро.

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Відеоновини Трансфери Зоря Зоря Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайліченко
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