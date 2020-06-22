Мілан розгромив Лечче з Шаховим, Фіорентина в меншості не впоралася з аутсайдером: Серія А, 27 тур, понеділок

У понеділок грають три поєдинки чемпіонату Італії. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 27-й тур

Лечче – Мілан – 1:4

Голи: Манкозу, 54 (пенальті) – Кастільєхо, 26, Бонавентура, 55, Ребіч, 57, Леау, 72

Фіорентина – Брешія – 1:1

Голи: Песселья, 29 – Ал. Доннарумма, 17 (пенальті)

Вилучення: Касерес, 70 (Ф, друга жовта)

Болонья – Ювентус – початок матчу о 22:45

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Мілан відкрив рахунок у середині першого тайму, коли потужний простріл Чалханоглу з лінії воротарського замкнув Саму Кастільєхо. Однак, на старті другої половини гри Лечче відігрався. Це Марко Манкозу в знущальній манері реалізував одинадцятиметровий. Проте, тривалої рівноваги не вийшло.

Упродовж трьох хвилин "россонері" забили двічі . Спочатку Джакомо Бонавентура добив м'яч у сітку після сейву Габріела. А потім Анте Ребіч утік на побачення з голкіпером після передачі Чалханоглу та спокійно переграв опонента. Добив "жовто-червоних" Рафаел Леау. Португалець щойно з'явився на полі й майже відразу замкнув головою прицільний навіс Конті – 1:4.

До слова, українець Євген Шахов з'явився на полі лише на 87-й хвилині, замінивши автора забитого м'яча. Це 17-й матч українця у чемпіонаті.

А у Флоренції команди обмінялися голами ще до перерви. Першими забили гості. На 17-й хвилині Альфредо Доннарумма спокійно реалізував пенальті за фол Касереса. "Фіалки" відігралися після стандарту на 29-й хвилині: Пульгар подав кутовий на дальню стійку, а там Херман Песселья переграв усіх на другому поверсі. Флорентійці продовжували більше атакувати й у другому таймі, та втілити свою перевагу в голи не змогли. "Доклався" до цього й Мартін Касерес, який на 70-й заробив другу жовту й залишив команду в меншості.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії