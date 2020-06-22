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Львів офіційно призначив Цецадзе головним тренером

16:55 - Читать на русском
Львів офіційно призначив Цецадзе головним тренером
Георгій Цецадзе / Фото sputnik-georgia

ФК Львів оголосив про призначення Георгія Цецадзе новим наставником команди.

Грузинський фахівець Георгій Цецадзе став новим головним тренером ФК Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про деталі контракту 45-річного коуча не повідомляється. Останнім місцем роботи новопризначеного наставника Львова був Сабуртало. Цецадзе очолював Ділу, Локомотив Тбілісі та Самтредію, також фахівець має досвід роботи у молодіжних та юніорських командах збірної Грузії.

Після 27-ми турів УПЛ Львів посідає 11-ту сходинку. Попереднім наставником львів'ян був Єгіше Мелікян.

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Теги
Георгій Георгій Цецадзе Львів Львів Єгіше Єгіше Мелікян
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