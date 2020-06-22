Львів офіційно призначив Цецадзе головним тренером

ФК Львів оголосив про призначення Георгія Цецадзе новим наставником команди.
Грузинський фахівець Георгій Цецадзе став новим головним тренером ФК Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.
Шевчук знайшов несподіваних винуватців відходу Мелікяна зі Львова
Про деталі контракту 45-річного коуча не повідомляється. Останнім місцем роботи новопризначеного наставника Львова був Сабуртало. Цецадзе очолював Ділу, Локомотив Тбілісі та Самтредію, також фахівець має досвід роботи у молодіжних та юніорських командах збірної Грузії.
Після 27-ми турів УПЛ Львів посідає 11-ту сходинку. Попереднім наставником львів'ян був Єгіше Мелікян.
"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами