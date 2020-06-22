Барселона визначилась із ціною Дембеле

Інтерв’ю — 12:00 3236
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"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами
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Арбітр матчу Зоря – Динамо Балакін відсторонений від суддівства, – ДенисовУкраїна — 10:15 6627
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Динамо – Колос: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 6902
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Ребров прокоментував чутки про інтерес до Шведа та планує підписати гравців з УПЛСвіт — 06:30 7305
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Гедеш видав розкішний сольний прохід через півполя і гол у дев'ятку – лідера Валенсії двічі збивали з нігІспанія — 06:00 2902