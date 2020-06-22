Барселона визначилась із ціною Дембеле

Вінгер Барселони Усман Дембеле близький до відходу з каталонського клубу.

Барселона готова відпустити Дембеле приблизно за 50-60 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона вирішила позбутись Дембеле

За інформацією видання, "блаугранас" готові розглянути не тільки продаж гравця, а й оренду з обов'язковим правом викупа. Додамо, що на Дембеле претендує Ліверпуль.

До слова, Усман провів у складі Барселони лише 5 матчів у поточному чемпіонаті Іспанії, записавши до свого активу 1 гол.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль