Динамо – Колос: Михайличенко має серйозні претензії до своїх підопічних

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не міг впізнати свою команду у поєдинку 27-го туру УПЛ проти Колоса (2:1).

"Ми не будемо розбирати дії арбітра. Є VAR. Хочу зупинитися на своїй команді. Сьогодні її важко було впізнати. Можливо, було витрачено багато емоцій в матчах із Зорею та Минаєм. Велике навантаження випало на зв'язку Попов-Шабанов. Але вся команда зіграла не на своєму рівні, не на тих швидкостях і з помилками. Можна було програти або зіграти внічию.

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Намагалися пояснити, що легких матчів на цьому етапі не буде. Радий, що досягли потрібного результату, але гру будемо серйозно розбирати. Я незадоволений командою. Ми могли програти і тільки завдяки величезній силі волі вдалося виграти.

Заміна Цітаішвілі? Він отримав жовту картку, а в такому матчі це небезпечно. Розуміли, що все може бути. Чи можуть Циганков і Цітаішвілі одночасно виходити на поле? Час покаже. У нас є конкуренція і на флангах, і в середині поля. Потрібно кожен раз доводити, хто вийде в стартовому складі", – розповів Михайличенко в ефірі ТК Уніан.

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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