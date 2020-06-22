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Динамо – Колос: Михайличенко має серйозні претензії до своїх підопічних

22 червня 22:40 - Читать на русском
Динамо – Колос: Михайличенко має серйозні претензії до своїх підопічних
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не міг впізнати свою команду у поєдинку 27-го туру УПЛ проти Колоса (2:1).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Ми не будемо розбирати дії арбітра. Є VAR. Хочу зупинитися на своїй команді. Сьогодні її важко було впізнати. Можливо, було витрачено багато емоцій в матчах із Зорею та Минаєм. Велике навантаження випало на зв'язку Попов-Шабанов. Але вся команда зіграла не на своєму рівні, не на тих швидкостях і з помилками. Можна було програти або зіграти внічию.

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Намагалися пояснити, що легких матчів на цьому етапі не буде. Радий, що досягли потрібного результату, але гру будемо серйозно розбирати. Я незадоволений командою. Ми могли програти і тільки завдяки величезній силі волі вдалося виграти.

Заміна Цітаішвілі? Він отримав жовту картку, а в такому матчі це небезпечно. Розуміли, що все може бути. Чи можуть Циганков і Цітаішвілі одночасно виходити на поле? Час покаже. У нас є конкуренція і на флангах, і в середині поля. Потрібно кожен раз доводити, хто вийде в стартовому складі", – розповів Михайличенко в ефірі ТК Уніан.

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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Динамо Динамо Динамо - Колос Колос Колос Олексій Олексій Михайличенко
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