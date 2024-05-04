"Якщо Шахтар виграє у Динамо, то вже буде чемпіоном. Я про це сказав ще на початку чемпіонату. Одну команду вже точно влаштовує нічия, тож гра може не вийти – розбивай собі та грай від оборони, от і все.

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Хоча це й не тактика Шахтаря. А Динамо не дуже й вміє контролювати м'яч. На жаль, майстерності не вистачає.

Подивіться на Ліверпуль. Там такі ж трактористи, як і в нас, тільки там більші гроші. В АПЛ люди отримують 100 тисяч фунтів на тиждень, а роблять помилки, як у нас в УПЛ.

Як ви вважаєте, Динамо чи Шахтар зараз взяли б Мудрика до себе за такі гроші? Навряд чи. Його б уже наші фанати з'їли. Тож чемпіонат Англії нічим не кращий за УПЛ, просто його цікавіше дивитися, бо там люди ригають і вмирають, помилки такі самі як і у нас, просто за більші гроші", – цитує Леоненка FanDay.

Нагадаємо, після 26-ти турів Шахтар випереджає Динамо у турнірній таблиці УПЛ на 4 очки.

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