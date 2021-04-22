Головні новини футболу 21 квітня: Кубок України отримав фіналістів, Зінченко переміг із Ман Сіті, буксування міланців
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 квітня.
Україна
Київське Динамо ефектно розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України – відео голів та огляд матчу 1/2 фіналу.
Луганська Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку команд Скрипника і Шарана.
Натомість Львів завдяки курйозному автоголу переміг Минай у битві за виживання в УПЛ. Чемпіонат України завершать швидше – УАФ затвердила дати останнього туру Прем'єр-ліги і фіналу Кубка.
Європа
У рамках АПЛ Манчестер Сіті переграв Астон Віллу – Зінченка підставив розхвалений партнер, але блискучий Фоден все виправив. Лондонський Тоттенхем переміг Саутгемптон у дебютному матчі 29-річного тренера.
У чемпіонаті Італії Спеція розписала сенсаційну нічию з Інтером, Сассуоло переміг Мілан, а Ювентус переграв Парму й обійшов Аталанту. У Бундеслізі Вольфсбург розгромив Штутгарт, Хоффенхайм оформив камбек проти Борусії М.
Інші топ-події
Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення підготовки турніру. Президент Ювентуса Андреа Аньєллі змирився з крахом Суперліги після відходу 6 англійських клубів.
Олімпіада-2020: відбулося жеребкування груп футбольного турніру, а Катерина Монзуль отримала призначення на другі Ігри поспіль.
Іспанська Валенсія може запросити Моурінью – у "кажанів" є серйозний козир. Натомість Тоттенхем веде перемовини з тренером із Ла Ліги.