Україна

Київське Динамо ефектно розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України – відео голів та огляд матчу 1/2 фіналу.

Луганська Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку команд Скрипника і Шарана.

Натомість Львів завдяки курйозному автоголу переміг Минай у битві за виживання в УПЛ. Чемпіонат України завершать швидше – УАФ затвердила дати останнього туру Прем'єр-ліги і фіналу Кубка.

Європа

У рамках АПЛ Манчестер Сіті переграв Астон Віллу – Зінченка підставив розхвалений партнер, але блискучий Фоден все виправив. Лондонський Тоттенхем переміг Саутгемптон у дебютному матчі 29-річного тренера.

У чемпіонаті Італії Спеція розписала сенсаційну нічию з Інтером, Сассуоло переміг Мілан, а Ювентус переграв Парму й обійшов Аталанту. У Бундеслізі Вольфсбург розгромив Штутгарт, Хоффенхайм оформив камбек проти Борусії М.

Інші топ-події

Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення підготовки турніру. Президент Ювентуса Андреа Аньєллі змирився з крахом Суперліги після відходу 6 англійських клубів.

Олімпіада-2020: відбулося жеребкування груп футбольного турніру, а Катерина Монзуль отримала призначення на другі Ігри поспіль.

Іспанська Валенсія може запросити Моурінью – у "кажанів" є серйозний козир. Натомість Тоттенхем веде перемовини з тренером із Ла Ліги.