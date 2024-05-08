Реал зустрічається з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться гольових моментів на "Футбол 24".

Перший матч завершився нічиєю, тому все вирішується в Мадриді. Реал краще атакував і створював більше моментів, але Нойєр тягнув усі удари по воротах. Найближчим до гола був Родріго.

Баварія знайшла свій шанс відкрити рахунок. Кейн закинув у вільну зону на Девіса, який вийшов замість травмованого Гнабрі. Альфонсо змістився в центр і підкрутив під стійку – без шансів для Луніна.

На останніх хвилинах Мадрид оформив камбек. Гол Начо скасували через фол, але Хоселу оформив дубль. Форвард спершу зіграв на добиванні після удару Вінісіуса. А потім замкнув у порожні ворота простріл Рюдігера.

JOSELU MASSIVE GOAL FOR REAL MADRID!!! pic.twitter.com/CrtaY6Pe17 — TC (@totalcristiano) May 8, 2024