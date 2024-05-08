Реал – Баварія: відео шедевра у ворота Луніна та дубля Хоселу
Реал зустрічається з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться гольових моментів на "Футбол 24".
завершено
Альфонсо Девіс 68’
68’ Альфонсо Девіс
87’ Хоселу
90+2’ Хоселу
Перший матч завершився нічиєю, тому все вирішується в Мадриді. Реал краще атакував і створював більше моментів, але Нойєр тягнув усі удари по воротах. Найближчим до гола був Родріго.
Баварія знайшла свій шанс відкрити рахунок. Кейн закинув у вільну зону на Девіса, який вийшов замість травмованого Гнабрі. Альфонсо змістився в центр і підкрутив під стійку – без шансів для Луніна.
На останніх хвилинах Мадрид оформив камбек. Гол Начо скасували через фол, але Хоселу оформив дубль. Форвард спершу зіграв на добиванні після удару Вінісіуса. А потім замкнув у порожні ворота простріл Рюдігера.
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