Оперативне об’єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у західній частині України не залишило без уваги звернення ФК Хуст до вищих футбольних органів через те, що гравця команди доставили до військкомату.

"Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце. Коментуючи емоційний допис від футбольної команди Хуст, зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

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В той час коли сотні видатних спортсменів у лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни. Тільки разом ми переможемо в цій війні!" – йдеться у дописі.

Нагадаємо, ФК Хуст у соцмережах надав розголосу інформацію, що гравця команди Миколу Сираша доставили з вокзалу до військкомату працівники ТЦК. При цьому, деякі футбольні клуби забронювали своїх гравців та працівників.

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