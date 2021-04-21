Головний тренер Атлетіка може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Марселіно Гарсія Тораль є кандидатом на посаду головного тренера Тоттенхема, повідмоляє The Athletic.

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Керівництво лондонського клубу вже звернулось до представників іспанського фахівця. Чинний контракт Марселіно з Атлетіком розрахований до літа 2022-го, але в угоді прописана можливість відходу тренера вже влітку.

Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем оголосив про звільнення Жозе Моурінью. Після 32-х турів АПЛ "шпори" розташувались на 7-й сходинці.

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