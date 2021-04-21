Агробізнес зустрічався з Динамо у півфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Динамо з перших хвилин захопило ініціативу, а суперник самовіддано захищався. "Біло-синім" все ж вдалось забити – хороший удар чітко у кут вдався Богдану Лєднєву на останніх хвилинах першого тайму.

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По перерві Артем Бєсєдін потужним пострілом у ближній кут пробив голкіпера Агробізнеса. Поставив фінальну крапку у зустрічі Віталій Буяльський. Кияни заслужено перемагають "хліборобів", які не завдали жодного удару за матч.

У фіналі Кубка України команда Мірчі Луческу зустрінеться з переможцем пари Олександрія – Зоря.