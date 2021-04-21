Власник Валенсії Пітер Лім мріє бачити "Особливого" на тренерському містку команди, повідомляє Тodofichajes.

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"Кажани" перебувають у складному фінансовому становищі і ледь не ведуть боротьбу за виживання. Втім, Лім готовий розщедритись заради запрошення Моурінью. Також у Валенсії є козир – тісні зв'язки з Жорже Мендешом. Суперагент може переконати 58-річного португальця прийняти кризову команду.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії не чужий для Моурінью, який працював асистентом у Барселоні та головним тренером у Реалі.

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