У середу у 30-му турі чемпіонату Німеччини відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 30-й тур

Борусія Д – Уніон Берлін – 2:0

Голи: Ройс, 27, Геррейро, 88

Нереалізований пенальті: Холанд, 27 (Борусія Д)

Вердер – Майнц – 0:1

Гол: Шалай, 16

Хоффенхайм – Борусія М – 3:2

Голи: Крамаріч, 49, 65, Бебу, 60 – Плеа, 25, Лазаро, 45+1

Штутгарт – Вольфсбург – 1:3

Голи: Кастро, 90+2 – Шлагер, 13, Вегхорст, 29, Герхард, 65

Нереалізований пенальті: Фьорстер, 26 (Штутгарт)

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Дортмундська Борусія з хорошим настроєм вийшла на поєдинок проти Уніона. Після двох поспіль перемог "джмелі" планували взяти три очки і у матчі з середняком Бундесліги. Вже на другій хвилині господарі мало не пропустили – Маркус Інгвартсен зважився на дальній удар і м'яч влучив у поперечину. "Чорно-жовті" одразу кинулись до воріт суперника і феєрили практично до перерви. В середині тайму голкіпер берлінців Андреас Люте брудним підкатом "заробив" пенальті у свої ворота. З пострілом Холанда він впорався, а от на добивання від Ройса вже не встиг.

По перерві команди обмінялись небезпечними моментами, але фортуна була на боці господарів. Рафаел Геррейро під кінець матчу влучним пострілом з меж штрафного зняв всі питання щодо переможця.

Вердер пропустив від сусіда по турнірній таблиці – Майнца – ще до середин першого тайму. Адам Шалай добре зіграв на добиванні, після того як Робін Центнер у падінні ногою відбив перший постріл "карнавальників". За мить до свистка на відпочинок гості зрівняли, однак арбітр зафіксував фол в атаці і взяття воріт скасував. У другому таймі трохи ближчими до перемоги були гості, що й підтвердив фінальний свисток.

Хоффенхайм, який не знав смаку перемог в останніх п'яти матчах, особливі надії покладав на поєдинок з менхенгладбаською Борусією. Володіючи значною перевагою господарі, однак, пропустили в середині тайму. Маркус Тюрам буквально вигриз м'яч у захисників "синьо-білих", стрімко прорвався правим флангом і скинув під удар Алассану Плеа, який зльоту влучно пробив повз голкіпера. Вже у доданий час Валентіно Лазаро подвоїв перевагу своєї команди, забивши гол "у роздягальню".

По перерві Хоффенхайм взявся громити суперника. Спочатку Андрей Крамаріч виявився найросторопнішим у штрафному майданчику суперника, вчасно підставивши ногу після розіграшу кутового. Згодом Ільяс Бебу замкнув простріл від партнера, повз який пролетіло одразу двоє захисників Борусії. Майже одразу Крамаріч оформив дубль, пробивши з лінії воротарського у лівий кут воріт. Господарі могли збільшити свою перевагу вже у доданий час, однак врятував кіпер "жеребців", витягнувши постріл з-під поперечини.

Вольфсбург у непростому матчі переконливо здолав Штутгарт. Ксавер Шлагер вже на початку матчу з-за меж штрафного майданчика влучно розрядив свою гармату у ворота гостей. Згодом "шваби" отримали вбивчу можливість зрівняти, однак Філіпп Фьорстер з пенальті (за гру рукою) не зумів переграти Куна Кастельса. В середині тайму Ваут Вегхорст добре зіграв головою, зрізавши м'яч у сітку після навісу Йосіпа Брекало.

По перерві хорватський півзахисник протягнув сферу правим флангом, відтягнув на себе захисників і скинув під удар Янніку Герхардту, який довів рахунок до непристойного. Вже у доданий час Гонсало Кастро завдяки рикошету підсолодив гіркоту поразки Штутгарта.

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