Цей поєдинок мали провести ще 21 серпня 2020 року в рамках 1-го туру чемпіонату, але через COVID-19 гру перенесли. Вільне вікно з'явилося лишень за п'ять турів до завершення сезону, причому домашній матч проти Миная львів'яни змушені були провести аж у Луцьку. Обидва колектива від дна турнірної таблиці відділяло всього одне очко, але у закарпатців після зустрічі з "містянами" в календарі стоять виключно суперники з топ-5 УПЛ. Таким чином, осічка сьогодні була неприпустимою.

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Перший тайм виявився доволі динамічним, хоча гольових моментів виникало небагато. Минай міг вийти вперед вже на старті зустрічі з кутового, однак подачу з нього на дальній стійці не встиг замкнути Ткачук – Львів відповів на 14-й хвилині ударом Альваро з лінії штрафного. Повз праву стійку! Після цього команди збились до позиційної боротьби з купою фолів та кількома заблокованими ударами. Аж на 34-й хвилині вдалося побачити ще один гострий епізод – це Чір'як вистрілив зі штрафного. Попович спокійно спіймав м'яч.

Словом, команди хоч і демонстрували непогані швидкості, але розкриватись не збиралися. В таких поєдинках багато вирішують стандарти – і Львів на 39-й хвилині реалізував один з них! Довгий прийшов на кутовий і потужним ударом головою замкнув подачу, влучивши у ближню стійку, а м'яч від неї зрикошетив у Маємбе, закотившись у ворота. 1:0! На 43-й "містяни" могли й другий гол провести внаслідок закидання на Ернеста та скидки під постріл Альваро, однак бразилець метрів з 22-х пробив у небо. Зрештою, відпочивати футболісти пішли за мінімальної переваги львів'ян.

На початку другого тайму Минай підняв темп, організувавши кілька хороших атак. Щонайголовніше, у закарпатців пішли моменти – і які! На 53-й хвилині Бойко пробив з меж штрафного з рикошетом від Довгого, внаслідок чого м'яч полетів за комірець Ільющенкову. Голкіпер з величезними труднощами зумів перенести сферу в поперечину! Ще за хвилину Ткачук отримав відскок і метрів з восьми завдав удару бісіклетою – Бусько вибив м'яч з лінії воріт! "Містяни" огризнулися пострілом Довгого метрів з 20-ти по центру (без проблем для Поповича), а на 58-й Минай змарнував третій гольовий епізод – це Маємбе увірвався на кут воротарського й спробував пробити. Удар встигли накрити в останню мить.

Наскільки круто виглядав Минай на старті тайму, настільки ж потужно грав Львів у середині. Підопічні Анатолія Безсмертного розривали "лисів" на контратаках, в яких особливо виділявся Ернест – на 61-й та 70-й хвилині він відкрився під передачі на хід лівим напівфлангом, увійшов на край карного майданчика й пробивав у ближній кут. Попович парирував! Між цими епізодами розташувався простріл з дотепним пропуском Альваро під удар Довгому з близької дистанції, але і тут голкіпер врятував закарпатців. На 72-й же з розвороту метрів з 12-ти міг забивати Нич, однак Назарію трішечки забракло точності.

Микола Цимбал намагався виправити цю ситуацію, освіживши атаку. На 67-й хвилині замість Шиндера і Ткачука вийшли Пиняшко та Сніжко, а на останні 12 хвилин на поле випустили Мілевського. Схоже, ці рішення були прийняті своєчасно, адже на 70-х хвилинах у Львова вже не було ні моментів, ні значної переваги (тільки Ернест продовжував розривати свій фланг). На 80-й же минайці ще й пенальті вимагали за падіння Ахмедзаде в штрафному Львова, але арбітр помітив, що захисник "містян" зіграв у м'яч.

В ендшпілі зустрічі Минай пішов уперед великими силами. Анатолій Безсмертний у відповідь кинув у бій Ренана й Семеніва, намагаючись зловити суперника на контратаках, але закарпатці не випускали "містян" з їхньої половини. Втім, тиск минайців у якісні моменти не виливався. У завершальній частині зустрічі "лиси" зуміли огризнутись лишень дальніми ударами у виконанні Матіча та Нурієва – обидва пройшли значно вище воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу львів'ян.

Таким чином, Львів набрав 21 очко, піднявшись аж на десяту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Минай, маючи в активі 18 залікових балів, залишився тринадцятим – від останньої сходинки закарпатців відділяє всього один пункт, причому у Олімпіка (18 очок) та Руха (17) є матч у запасі.

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