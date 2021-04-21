Гру приймає Тернопільський міський стадіон. Матч, як і онлайн-трансляція Агробізнес – Динамо на "Футбол 24", стартував о 16:00. Команда Чижевського не змогла виграти відразу 5 попередніх матчів у Першій лізі (4 нічиї), але в Кубку вибила Шахтар та минулорічного фіналіста Ворсклу. Динамо дуже близьке до впевненого чемпіонства в УПЛ. Команда Луческу після звитяги у чвертьфінальній серії пенальті над Колосом довела переможну серію до 7 тріумфів у чемпіонаті та не полишала прагнень виграти Кубок другий рік поспіль.

Агробізнес – Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубка України

Перший момент уже на 5 хвилині. Жерсон відірвався від опікуна на лівому фланзі і націлено подав – Бєсєдін ефектно замикав, але не влучив у ворота. Дуже щільно і навіть жорстко пресингує Агробізнес. Дістається Попову. Бомблять динамівці правий фланг господарів. Миколенко красиво обіграв суперника і небезпечно подав, Бєсєдін зовсім трохи не дотягнувся. Жерсон двічі поспіль міг забивати у межах штрафного майданчика. Миколенко пробіг пів поля і вистрілив метрів з 20. Запорізький суддя Козиряцький виписав жовту Попову. Луческу незадоволений – був підкат, у якому захисник киян грав у м'яч, а потім зачепив ноги суперника.

Зовсім непомітний Циганков, який повернувся в основу вперше за місяць. Не клеїться взаємодія з Лєднєвим і Тимчиком, змушений Віктор шукати простір у центрі. Класний дальній пас Миколенка на Бєсєдіна розрізав усі захисні лінії. Форвард Динамо вийшов сам на сам з Артимом і не зумів прошити воротаря. Команда Чижевського намагається вибігати в контратаки, переважно правим флангом. Однак дуже надійно, зібрано діють київські захисники, не дрімає і Бойко на виході. Вибухові 10 хвилин гостей змінилися затяжною паузою, в якій лише вбивчий момент Бєсєдіна нагадав про перевагу над суперником з нижчого дивізіону.

І ось він фактор Циганкова. У стилі Мессі віце-капітан Динамо може бути анонімним на полі, але одним моментом зробити результат. Класно розібрався із суперником, віддав у темп на Жерсона. Погано тільки, що в Родрігеса нині удари навіть з кількох метрів не йдуть. А це вже Шапаренко. один із найкращих в обох фазах гри, вирізав ідеальну діагональ на Циганкова, який махнув ногою повз м'яч і дуже засмутився втраченій нагоді. Микола вже сам пробивав під завісу тайму після пасу Тимчика. Багато заблокованих ударів киян з меж штрафного, а цього разу ще й у свого влучив: Циганков нехотячи виконав Лукаку з матчу Інтер – Шахтар.

Лєднєв, який страждав без м'яча більшість часу, забив у компенсований час. Магічна атака. Сидорчук увімкнув режим Бразилії пасом на Жерсон, той п'ятою під удар з-за меж штрафного. "Десятці" киян багато не треба. Цікаво, що для Лєднєва це лише другий вихід у стартовому складі за весь сезон! Полюбляє Богдан виїзди до Західної України, перший його гол у сезоні пропустив на своєму полі Львів. Агробізнес спробував відповісти, навіть продерся у чужий штрафний, але так і не спромігся на свій перший удар. Динамо на повній концентрації, з натхненням і без особливого фарту – могли піти на перерву з розгромною перевагою.

У перерві Караваєв замінив Тимчика. Є підозра на травму гравця збірної України. Продумано комбінують динамівці. Сидорчук, Бєсєдін, Лєднєв. Жерсон пропускає, Миколенко пробиває без перешкод – зірвався з ноги снаряд. Жовта для другого центрбека Динамо. Знову суперечливе рішення рефері. Сирота насамперед грав у м'яч. Навіть після стандарту не вдається команді з Волочиська завдати першого удару. А тим часом Бєсєдін зачепився за дальній пас, не помітив опору кількох захисників і віддав під розстрільний удар Шапаренку – Юхимович заблокував грудьми, вимоги поставити пенальті безпідставні.

Знову божить Бєсєдін. Чергове закидання на хід Артему, який розриває зону і котить ідеально під удар Циганкову. Дивом не забив Віктор, якому ніхто не заважав. Добивання Жерсона вище. На ногу Сироті грубо наступили у штрафному Агробізнеса. Жовта Курилу. Балакін на VAR підказує головному судді, що епізод сумнівний. Козиряцький подивився повтори і змінив рішення. Дуже дивно. Циганков пенальті виконувати не буде. Буяльський, Сідклей і Шепелєв замінили Лєднєва, Жерсона і Шапаренка на 67 хвилині.

Бразильський захисник, який вийшов на позицію вінгера, відразу ж відзначився гольовим пасом. Сіді віддав на Бєсєдіна, той обіграв захисника і вистрілив здалеку – потужно, але кут воротарський. У такі моменти прийнято згадувати, що основний голкіпер команди (Мозіль) пропускає матч через дискваліфікацію. Циганков веде гру в останні 15 хвилин. Спочатку Сідклей запоров його діагональ. Потім сам Віктор забив з мінімалного офсайду. Нарешті, розігнав швидку атаку після класного розвороту, віддавши передгольовий на Караваєва, а зусилля партнерів не змарнував Буяльський.

Фанати Динамо агресивно висловлюють претензії Луческу. Ультрас київського клубу сидять прямо над тренерським містком. На вухах вся лава запасних киян. Намагалися погасити пожежу гравці та тренери. Румун не витримав і щось дуже емоційно пояснював своїм візаві, чим тільки розпалив недругів. Підтягнулися спецпідрозділи поліції, дуже гаряча ситуація. Оплески та іронічна посмішка наставника киян на завершення конфліктного епізоду.

Усе це не змінить головного. Агробізнес з нулем ударів не зміг стати гідним опонентом. Розгром по ділу і навіть з душею. У фіналі Кубка України 13 травня Динамо зустрінеться проти переможця пари Олександрія – Зоря.