Тоттенхем на днях звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера. Подія була очікуваною, хоча попереду у "шпор" фінал Кубка ліги та надзвичайно важливі матчі в чемпіонаті, де можна як пролетіти повз єврокубки, так і в зону ЛЧ застрибнути. Більше здивувала персона наступника португальця – виконуючим обов'язки коуча призначили 29-річного Райяна Мейсона. Він став наймолодшим головним тренером в історії АПЛ.

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Дебютувати Мейсону довелося у домашньому поєдинку проти Саутгемптона. До перерви "святі" виглядали агресивніше: вони завдали більше ударів (9:6) і чотири рази влучили в площину ("шпори" не змогли цього зробити взагалі) – два перших моменти гості провели ще до 3-ї хвилини зустрічі, змусивши Льоріса парирувати удар головою у виконанні Саліссу та постріл Адамса з меж штрафного. На 30-же підопічні Ральфа Хазенхюттля відкрили рахунок внаслідок подачі з кутового, яку ефектно замкнув Інгз – 0:1! Відігратись у першому таймі лондонці так і не змогли.

На початку другого Тоттенхем перехопив ініціативу, почавши раз за разом вриватись у карний майданчик суперника. Особливо небезпечних моментів не виникало, але загальний тиск приніс "шпорам" успіх на 60-й хвилині – це Бейл прийняв відскок після заблокованого удару Моури, з правого краю штрафного пробивши у дальню дев'ятку. 1:1!

Підопічні Раяна Мейсона продовжили у тому ж темпі – без моментів, але з хорошим рухом м'яча на чужій половині. Саутгемптон взагалі нічим не відповідав, та ще й вкрай необережно грав на власній третині поля. На 75-й хвилині це вилилось у гол Тоттенхема: Ло Чельсо викотив класну передачу з глибини на лівий кут карного майданчика, а Регілон звідти прострілив під удар Сону – кореєць вистрілив точно під ліву стійку! Втім, взяття воріт скасували, адже Моура опинився на траекторії м'яча перед голкіпером, перебуваючи в офсайді.

На завершальну частину поєдинку Раян Мейсон кинув у бій Бергвейна й Ламелу, однак зміст гри особливо не змінився. Тоттенхем тиснув, вривався на ударні позиції, але моментів не створював до 85-ї хвилини, коли Ламела пробив повз дальній кут з рикошетом від захисника. При цьому на відеоповторах арбітри помітили фол проти Еріка на лінії штрафного – це був пенальті! Сон впевнено його реалізував аж на 89-й хвилині. 2:1!

Саутгемптон так і не забив у відповідь. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Тоттенхема, внаслідок якої "шпори" набрали 53 очки й потіснили Ліверпуль з шостої позиції. До зони ЛЧ лондонцям не вистачає всього двох залікових балів. "Святі", маючи в активі 36 пунктів, залишились на чотирнадцятій сходинці.

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