Олександр Зінченко повернувся в стартовий склад Манчестер Сіті після відпочинку в кубковому поєдинку на вихідних. У попередньому турі Гвардіола довірив українцю місце в центрі поля, але це був одиничний випадок. Вже на гру Ліги чемпіонів Сашко вийшов у ролі лівого захисника. Сьогодні – також.

У "містян" останнім часом трішки просіли результати на внутрішній арені: поразка Лідсу в АПЛ, виліт з Кубка Англії від Челсі. Чемпіонству, звичайно, нічого не загрожує, але настав час відновлювати переможну ходу. Однак хлопці Пепа вже на 21-й секунді матчу пропустили від Астон Вілли. Гол, до речі, особливий – другий найшвидший пропущений для Сіті в АПЛ і другий найшвидший забитий для Вілли в АПЛ.

Стоунз не встиг на перехоплення дальньої передачі Мінгса та підставив партнерів. Воткінс з Макгінном легко завершили атаку – гол забили з-під Зінченка. Олександру важко було зупинити гольову атаку, але свою порцію критики він отримав. "Зінченко думав, що куди м'яч полетить?" – претензійно запитує репортер The Athletic Сем Лі.

Ну, а далі гра набрала звичних рис: Сіті душив суперника тотальним володінням (перевалювало за 80%) і безперестанку шукав підходи до чужих воріт, а Вілла всім складом втискалася у штрафний майданчик і з останніх сил відбивалася. До пори до часу господарі трималися. Удар Гюндогана заблокували захисники, постріл Мареза потягнув голкіпер.

У середині тайму Манчестер Сіті все ж зламав оборону. Розпочалася атака з закидання Едерсона на Зінченка. Олександр зачепився за м'яч і допоміг забити: Гюндоган, забігання Бернарду та удар Фодена, якому ніхто не заважав забити. Філ взагалі виглядав дуже впевнено і потужно, накручуючи опонентів перед воротами.

Астон Вілла відповіла двома виходами Ремзі на ударну позицію, однак спершу йому не дали пробити, а потім сам Джейкоб вистрелив неточно. Втім, ще до кінця тайму Сіті повів у рахунку. Розіграш штрафного завершився подачею Бернарду та точним ударом головою від Родрі.

Спокійно піти на перерву гостям не вдалося. Наприкінці першої 45-хвилинки команду знову підставив Стоунз. Розхвалений у цьому сезоні центрбек проводив слабкий матч, а статус антигероя остаточно отримав після брутального фолу. Джон зірвав контратаку Вілли, заїхавши в ногу Ремзі. Арбітр показав жовту картку, але після перегляду VAR вилучив Стоунза.

Сіті залишився в меншості на другий тайм. Пеп у перерві випустив центрбека, а Сміт навпаки зробив заміну на атаку, однак сторони даремно так готувалися до гри 11 на 10. У дебюті тайму Кеш примудрився заробити дві жовті картки за три хвилини. Фулбек втратив м'яч і вирішив помститися найкращому гравцю зустрічі: Фоден отримав по ногах, а Кеш – червону.

Ні до вилучення Кеша, ні після нічого кардинально не змінилося. Манчестер Сіті повністю контролював гру, використовуючи перепасовки більше для оборони, ніж для атаки. При цьому моменти у гостей все одно виникали. Фоден гостро бив, забігання Гюндогана, непогані підключення Зінченка. Олекс розрядив гармату після кутового – м'яч просвистів повз "дев'ятку".

До фінального свистка було обмаль моментів. Манчестер Сіті особливо не форсував події, а Астон Вілла просто не могла нічого створити. Гості пару разів гостро вривалися у чужий штрафний, але до ударів справа не доходила. Добре пробивали Гюндоган і Сілва, однак м'яч полетів вище. Рахунок більше не змінювався – 1:2 на користь Сіті.

"Містяни" набрали 77 очок і відірвалися від конкурентів на вершині АПЛ на 11 пунктів. Чемпіонство на 99% в кишені Гвардіоли. Астон Вілла з 44 балами залишилася в середині турнірної таблиці. Після травми Гріліша бірмінгемці виграли лише два матчі з 8.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ