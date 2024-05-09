Головний арбітр Шимон Марциняк вляпався в грандіозний скандал, не дозволивши Баварії завершити потенційно гольову атаку в матчі-відповіді з Реалом у Лізі чемпіонів.

Судячи з усього, Нуссаїр Мазрауї не перебував в офсайді під час передачі Йозуа Кімміха з центру поля на 90+12-й хвилині півфіналу ЛЧ між Реалом і Баварією (2:1). Таким чином, найімовірніше, головний арбітр зустрічі Шимон Марциняк позбавив мюнхенців потенційного голу – Маттейс де Лігт завершив атаку після свистка голом. Польський арбітр помилився, коли дав свисток після відмашки свого помічника. Йому слід було дочекатися завершення епізоду, і лише тоді ухвалювати рішення про фіксацію положення "поза грою". Про це в коментарі AS заявив колишній арбітр Ітурральде Гонсалес.

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На думку Гонсалеса, помічник Марциняка відреагував на те, що з певного ракурсу могло здатися, що рука Мазрауї перебувала ближче до воріт Луніна, ніж корпус останнього захисника "бланкос" Антоніо Рюдігера. Однак офсайд не може бути зафіксований по руці – таким чином, лайнсмен помилився. Слідом за ним помилився і головний арбітр Марциняк – він поквапився зі свистком.

"Головний суддя свиснув після відмашки помічника. Щойно арбітр дає свисток, який сповіщає про офсайд, до завершення епізоду голом, VAR позбавляється права втручання. Марциняку слід було дочекатися закінчення епізоду, перш ніж свистіти. У цьому випадку VAR міг би втрутитися", – зазначив Гонсалес.