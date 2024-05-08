"Ти взагалі розумієшся на футболі?": президент ПСЖ зірвався після фіаско в ЛЧ – йшлося про майбутнє Луїса Енріке
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі був не в найкращому гуморі після поразки у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Борусії Д (0:1).
Особливо боса парижан роздратувало, коли один з журналістів запитав про майбутнє головного тренера Луїса Енріке.
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"Ти серйозно ставиш таке питання? Чесно, ти взагалі розумієшся на футболі? Ми будуємо довгостроковий проект із наймолодшою командою в Європі, майбутнє буде яскравим. Ми будемо продовжувати", – відрубав Аль-Хелаїфі.
Нагадаємо, ПСЖ вкотре не зміг здобути дебютну перемогу в ЛЧ. Минулого літа команда втратила Мессі та Неймара, а наступного настає черга Мбаппе. Всі чекають переходу "Черепашки" в Реал на правах вільного агента.
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