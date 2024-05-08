Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі був не в найкращому гуморі після поразки у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Борусії Д (0:1).

Особливо боса парижан роздратувало, коли один з журналістів запитав про майбутнє головного тренера Луїса Енріке.

Мбаппе назвав відповідального за виліт ПСЖ з ЛЧ: "Коли ти сильний, то м'яч летить у ворота, а не стійку"

"Ти серйозно ставиш таке питання? Чесно, ти взагалі розумієшся на футболі? Ми будуємо довгостроковий проект із наймолодшою ​​командою в Європі, майбутнє буде яскравим. Ми будемо продовжувати", – відрубав Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, ПСЖ вкотре не зміг здобути дебютну перемогу в ЛЧ. Минулого літа команда втратила Мессі та Неймара, а наступного настає черга Мбаппе. Всі чекають переходу "Черепашки" в Реал на правах вільного агента.

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе