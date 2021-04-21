Президент Ювентуса Андреа Аньєллі визнав, що Суперліга не може розвиватися у скороченому варіанті.

Відхід 6 клубів АПЛ став критичним ударом для революційного проекту Флорентіно Переса і компанії.

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"Чи може проект розвиватися в таких умовах? Якщо бути чесним – ні. Очевидно, що це не так. Втім, я і досі вірю в красу цієї ідеї. Але слід визнати, що на цій стадії його неможливо запустити", – наводить слова Аньєллі Sky Sports.

Додамо, що офіційно про свою відмову від Суперліги ще не оголосили 4 клуби – Реал, Барселона, Мілан і Ювентус.

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