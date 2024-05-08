Як стало відомо "Футбол 24", клаусула Довбика в контракті з Жироною становить 50 млн євро.

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Однак, у разі активації пункту про викуп футболіста каталонці не зможуть отримати усієї суми, адже Жирона володіє 70% прав на гравця.

Ще 30% залишаються, скоріш за все, у Дніпра-1 та Мітьюлланда, які теж претендували б на свою частку від майбутнього продажу.



Можливо, між сторонами існують додаткові домовленості. Наприклад, у контракті Алейша Гарсії прописана клаусула у 20 млн євро, проте за наявності пропозиції від клубу, який виступає у єврокубках, відступні можуть бути знижені до 15 мільйонів.



Схожі домовленості зараз виглядають трішки парадоксально, адже статус Жирони теж серйозно змінився. Команда вперше у власній історії пробилася до Ліги чемпіонів.



Додамо, що Артем Довбик став абсолютною сенсацією Ла Ліги. У першому ж сезоні в Іспанії українець вибив феноменальні цифри – 20 голів і 6 асистів. Вартість гравця на Transfermarkt оцінюється у 30 млн євро. У іспанській пресі було чимало спекуляцій навколо клаусули Артема. Зокрема, фігурували значно нижчі суми, які сам клуб намагається тримати у таємниці.



Раніше "Футбол 24" неодноразово повідомляв, що найбільш предметний інтерес до 26-річного форварда проявляє мадридський Атлетіко.

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