Редакція Marca оцінила кожного гравця стартового складу Реала за гру в матчі з Баварією оцінками.

"Анчелотті дотримав свого слова: Андрій вийшов у стартовому складі, незважаючи на повернення до складу Куртуа в матчі з Кадісом. Врятував Реал після пострілу Кейна, хоча здавалося, що Харрі не влучав у площину воріт. Потім Лунін вдало зіграв на перехопленні, випередивши англійського форварда.

Реал – Баварія: відео шедевра у ворота Луніна та дубля Хоселу

Він знову відзначився в протистоянні з Харрі, відбивши удар у ближній кут, а також після загрози з боку Мусіали. Гольовий постріл Девіса виявився нестримним. Оцінка – 8 балів", – зазначив кореспондент Marca Сантьяго Сігуеро.

Абсолютними героями зустрічі з Баварією було визнано Вінісіуса Жуніора і Хоселу (по 10 балів). Тоні Кроос удостоївся оцінки у 8,5 бала, а ось Орельєн Чуамені провалився (4 бали).

Нагадаємо, Реал обіграв Баварію у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ (2:1) і вийшов у фінал турніру. У вирішальному матчі "бланкос" зіграють з Борусією Д.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско