Представниці українського суддівського цеху – Катерина Монзуль і Марина Стрілецька – матимуть честь представляти нашу державу на міжнародному турнірі у Токіо.

Одразу двоє українських рефері отримали можливість попрацювати на Олімпіаді-2020. Представляти Україну на турнірі у Токіо будуть Катерина Монзуль та Марина Стрілецька, повідомляє Law5-theref.blogspot.com.

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До слова, Монзуль вже має досвід роботи на міжконтинентальній першості. На Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро Катерина відсудила кілька матчів разом зі ще однією представницею України Наталією Рачинською.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо пройде з 21 липня по 7 серпня і відбудеться у семи японських містах.

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