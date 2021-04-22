Украина

Киевское Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – видео голов и обзор матча 1/2 финала.

Луганская Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины – видео забитых мячей и обзор поединка команд Скрипника и Шарана.

В свою очередь Львов благодаря курьезному автоголу победил Минай в битве за выживание в УПЛ. Чемпионат Украины завершат быстрее – УАФ утвердила даты последнего тура Премьер-лиги и финала Кубка.

Европа

В рамках АПЛ Манчестер Сити переиграл Астон Виллу – Зинченко подставил хвалёный партнер, но блестящий Фоден все исправил. Лондонский Тоттенхэм победил Саутгемптон в дебютном матче 29-летнего тренера.

В чемпионате Италии Специя расписала сенсационную ничью с Интером, Сассуоло победил Милан, а Ювентус переиграл Парму и обошел Аталанту. В Бундеслиге Вольфсбург разгромил Штутгарт, Хоффенхайм оформил камбэк против Боруссии М.

Другие топ-события

Европейская Суперлига официально объявила о приостановлении подготовки турнира. Президент Ювентуса Андреа Аньелли смирился с крахом Суперлиги после ухода 6 английских клубов.

Олимпиада-2020: состоялась жеребьевка групп футбольного турнира, а Екатерина Монзуль получила назначение на вторые Игры подряд.

Испанская Валенсия может пригласить Моуринью – у "летучих мышей" есть серьезный козырь. Зато Тоттенхэм ведет переговоры с тренером из Ла Лиги.