Главные новости футбола 21 апреля: Кубок Украины получил финалистов, Зинченко победил с Ман Сити, пробуксовка миланцев
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 апреля.
Украина
Киевское Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – видео голов и обзор матча 1/2 финала.
Луганская Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины – видео забитых мячей и обзор поединка команд Скрипника и Шарана.
В свою очередь Львов благодаря курьезному автоголу победил Минай в битве за выживание в УПЛ. Чемпионат Украины завершат быстрее – УАФ утвердила даты последнего тура Премьер-лиги и финала Кубка.
Европа
В рамках АПЛ Манчестер Сити переиграл Астон Виллу – Зинченко подставил хвалёный партнер, но блестящий Фоден все исправил. Лондонский Тоттенхэм победил Саутгемптон в дебютном матче 29-летнего тренера.
В чемпионате Италии Специя расписала сенсационную ничью с Интером, Сассуоло победил Милан, а Ювентус переиграл Парму и обошел Аталанту. В Бундеслиге Вольфсбург разгромил Штутгарт, Хоффенхайм оформил камбэк против Боруссии М.
Другие топ-события
Европейская Суперлига официально объявила о приостановлении подготовки турнира. Президент Ювентуса Андреа Аньелли смирился с крахом Суперлиги после ухода 6 английских клубов.
Олимпиада-2020: состоялась жеребьевка групп футбольного турнира, а Екатерина Монзуль получила назначение на вторые Игры подряд.
Испанская Валенсия может пригласить Моуринью – у "летучих мышей" есть серьезный козырь. Зато Тоттенхэм ведет переговоры с тренером из Ла Лиги.