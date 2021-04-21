Активніше поєдинок розпочали гості. Та перший момент для луганців "привіз" Паньків. Кіпер "жовто-чорних" кулаком вибив м'яч на суперника, але удар із рикошетом завершився лише кутовим.

Господарі спробували вирівняти гру, додавши боротьби на полі. Натомість арбітр на кожне ігрове зіткнення вважав за краще реагувати свистком. Ближче до середини тайму Зоря знову додала в активності. На 17-й хвилині Сайядманеш утік від оборонця і прострілив від лінії поля, але Паньків вчасним виходом із воріт не дав пробити Гладкому.

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Та за три хвилини не врятував і кіпер Олександрії. Це Владислав Кочергін отримав м'яч перед штрафним майданчиком і наважився пробити у ближній кут метрів із 22-х – закритий власними оборонцями Паньків дотягнутися до сфери не зумів.

Господарі оговталися під кінець першої третини поєдинку. На 28-й хвилині Третьяков увірвався до карної зони луганців із правого флангу, але Сітало його передачею скористатися не зміг. У відповідь Гладкий спробував пробити з гострого кута, та його спробу нівелював оборонець.

На другий тайм Олександрія вийшла сповненою бажання відігратися. Та Зоря відразу грамотно побудувала гру. Підопічні Скрипника почали високо пресингувати суперника та обмежили "жовто-чорним" простір для маневрів.

Перша напівнагода виникла на 56-й хвилині. Фаворов наважився бити зі штрафного на 30-метровій відстані від воріт, але м'яч став легкою здобиччю Паньківа. А ось Олександрія мала справді гольовий момент за три хвилини: гості провалилися на власній половині, Третьяков опинився на ударній позиції, але той же Фаворов відчайдушно кинувся під його постріл із лінії штрафного.

Та продовжити в тому ж дусі Олександрія не змогла. Попри необхідність атакувати, господарі не змогли створити попереду фактично нічого. Натомість Зоря прагматично не лізла вперед, аби не давати хлопцям Шарана шанс у контратаці. Аж на 84-й хвилині розбудити партнерів по команді взявся Вантух, але після флангового прориву орендований у Динамо оборонець не зміг акцентовано подати.

Фортуна, однак, посміхнулася олександрійцям під завісу основного часу. На 88-й хвилині Устименко опинився в епіцентрі подій після розкішного пасу Банади, а Іванісеня вирішив "вибити" його головою – пенальті! До позначки після підтвердження від VAR підійшов Валерій Бондаренко, впевнено розвів м'яч і Васіля по різних кутах і перевів матч в овертайм.

Перші 15 хвилин минули в боротьбі на кожному клаптику поля без реальних спроб забити. Хіба що сильний простріл Назарини на 97-й хвилині міг перетворитися у проблему для Паньківа, якби хтось із оборонців невчасно підставив ногу. А справді гаряче стало на 105-й, коли Вернидуб забив за Зорю, але арбітр Пасхал відверто придумав порушення правил в атаці (насправді рукою зіграв Бондаренко) й гол не зарахував. І Відеоасистент рефері не допоміг.

Цирк у виконанні суддівської бригади підхопила Олександрія. На 109-й хвилині "жовто-чорні" впродовж однієї атаки двічі падали без чужої допомоги у найвідповідальніший момент. Як наслідок, Вантух і Шастал не використали ледь не стовідсоткові нагоди вирвати путівку до фіналу без післяматчевої лотереї.

У серії пенальті перший крок ще заздалегідь зробив Скрипник, замінивши боснійця Васіля на Микиту Шевченка на останній хвилині. Джокер спрацював у найпотрібніший момент, парирувавши п'ятий удар Олександрії у виконанні Стецькова. Щоправда, повтор додав сумнівів щодо легітимності – кіпер Зорі покинув лінію ще до удару. Та арбітри, вочевидь, вирішили повернути борг луганцям. Далі за курсом – Динамо.

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