Виконавчий комітет УАФ, розглянувши пропозиції УПЛ відповідно до рішень загальних зборів учасників турніру, затвердив зміни до Плану-календаря УПЛ сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Рябоконь назвав ідеальну дату для завершення сезону УПЛ

Зокрема, матчі останнього туру чемпіонату України буде зіграно 9 травня (базова дата). Чиновники також визначились з фінальним матчем Кубка країни. Вирішальна битва за трофей відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, рішення про завершення сезону УПЛ раніше запланованих термінів було прийнято в інтересах збірної України, тренерський штаб якої хоче отримати більше часу для підготовки до старту Євро-2020.

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