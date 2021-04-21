Сьогодні, 21 квітня, відбулося жеребкування, яке поділило 16 учасників на 4 квартети. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у 1/4 фіналу. Дати футбольного турніру Олімпіади – з 21 липня до 7 серпня. Кожна збірна має право заявити 18 гравців, плюс 4 запасних (на випадок травм, хвороби чи форс-мажору). Серед них можуть бути троє гравців віком понад 24 роки.

Монзуль буде судити матчі Олімпіади – українка отримала призначення на другі Ігри поспіль

Група А: Японія, ПАР, Мексика, Франція;

Група В: Нова Зеландія, Південна Корея, Гондурас, Румунія;

Група С: Єгипет, Іспанія, Аргентина, Австралія;

Група D: Бразилія, Німеччина, Кот-д'Івуар, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, у 2016 році турнір виграла Бразилія, яка у фіналі здолала Німеччину в серії пенальті. Цікаво, що цього разу фіналісти потрапили в одну групу.

Неймар: феєрія у Барселоні, перемога на Олімпіаді та інші пам'ятні моменти у кар'єрі