Олімпіада-2020: результати жеребкування груп футбольного турніру
Визначився склад груп на футбольному турнірі Олімпіади-2020 у Токіо.
Сьогодні, 21 квітня, відбулося жеребкування, яке поділило 16 учасників на 4 квартети. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у 1/4 фіналу. Дати футбольного турніру Олімпіади – з 21 липня до 7 серпня. Кожна збірна має право заявити 18 гравців, плюс 4 запасних (на випадок травм, хвороби чи форс-мажору). Серед них можуть бути троє гравців віком понад 24 роки.
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Група А: Японія, ПАР, Мексика, Франція;
Група В: Нова Зеландія, Південна Корея, Гондурас, Румунія;
Група С: Єгипет, Іспанія, Аргентина, Австралія;
Група D: Бразилія, Німеччина, Кот-д'Івуар, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, у 2016 році турнір виграла Бразилія, яка у фіналі здолала Німеччину в серії пенальті. Цікаво, що цього разу фіналісти потрапили в одну групу.
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