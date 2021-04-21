Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення турніру
Анонсована революція у світовому футболі взяла паузу. Принаймні, поки що.
"Європейська Суперліга переконана, що нинішній статус європейського футболу повинен змінитися. Ми пропонуємо нові європейські змагання, тому що система, яка існує зараз, не працює.
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Наша пропозиція спрямована на те, щоб дозволити спорту розвиватися, генеруючи ресурси і стабільність для всієї футбольної піраміди, зокрема, допомагаючи подолати фінансові труднощі, які виникли в результаті пандемії. Це також забезпечило б суттєве збільшення солідарних виплат всім зацікавленим сторонам у футболі.
Попри оголошений відхід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейському законодавству і правилам, як це було продемонстровано сьогодні рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.
З огляду на обставини, що склалися, ми переглянемо відповідні кроки для зміни форми проекту, завжди маючи на увазі наші цілі – запропонувати вболівальникам найкращі можливості, одночасно збільшуючи платежі солідарності для всього футбольного співтовариства", – йдеться у заяві Суперліги.
Нагадаємо, проект Європейської Суперліги планувався як ліга, в якій братимуть участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у скандальному турнірі на першому етапі підтвердили такі топ-клуби, як Реал, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Арсенал, Челсі, Атлетіко, Інтер і Тоттенхем.
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