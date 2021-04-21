"Європейська Суперліга переконана, що нинішній статус європейського футболу повинен змінитися. Ми пропонуємо нові європейські змагання, тому що система, яка існує зараз, не працює.

Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем оголосили про вихід з Суперліги

Наша пропозиція спрямована на те, щоб дозволити спорту розвиватися, генеруючи ресурси і стабільність для всієї футбольної піраміди, зокрема, допомагаючи подолати фінансові труднощі, які виникли в результаті пандемії. Це також забезпечило б суттєве збільшення солідарних виплат всім зацікавленим сторонам у футболі.

Попри оголошений відхід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейському законодавству і правилам, як це було продемонстровано сьогодні рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.

З огляду на обставини, що склалися, ми переглянемо відповідні кроки для зміни форми проекту, завжди маючи на увазі наші цілі – запропонувати вболівальникам найкращі можливості, одночасно збільшуючи платежі солідарності для всього футбольного співтовариства", – йдеться у заяві Суперліги.

Нагадаємо, проект Європейської Суперліги планувався як ліга, в якій братимуть участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у скандальному турнірі на першому етапі підтвердили такі топ-клуби, як Реал, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Арсенал, Челсі, Атлетіко, Інтер і Тоттенхем.

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