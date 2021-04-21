Олександрія грала проти Зорі у півфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Зоря зуміла відзначитись вже в середині першої 45-хвилинки. Владислав Кочергін отримав м'яч перед штрафним і результативно пробив у ближній кут. Луганці були близькі до тріумфу в основний час, але Олександрія вирвала нічию завдяки реалізованому пенальті Бондаренка на останніх хвилинах.

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України

Екстратайми не подарували забитих м'ячів, а тому гра перейшла у серію пенальті. Ще до її початку Віктор Скрипник випустив Микиту Шевченка замість Ніколи Васіля. Це спрацювало у найпотрібніший момент. Шевченко парирував п'ятий удар Олександрії у виконанні Стецькова та подарував путівку у фінал, де суперником буде Динамо.