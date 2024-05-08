Робота Даніеле Орсато у півфіналі ЛЧ між ПСЖ та Борусією Д була не такою бездоганною, як могло здатися на перший погляд.

На 90+1-й хвилині французи цілком могли претендувати на пенальті. Ніко Шлоттербек потягнув Кіліана Мбаппе, який рвався на рандеву з Грегором Кобелем. Колишній арбітр ФІФА Марцін Борскі вважає, що Орсато грубо помилився, коли проігнорував цей момент.

Арбітр півфіналу ЛЧ заплакав після фінального свистка – відома причина емоцій судді, який фіксував великий успіх України

"На мій погляд, це мав бути пенальті. Я б враховував динаміку всієї дії. Мбаппе на повному ходу обганяє суперника, а той його тягне. У цій ситуації я призначив би пенальті і навіть показав червону захиснику. Мбаппе втратив рівновагу і не завершив атаку так, як хотів.

Загалом помітний клас арбітра, який зумів впоратися зі своїми емоціями в такому складному матчі. Він грамотно інтерпретував правила і добре давав раду з картками. Як не парадоксально, але наприкінці він припустився серйозної помилки. Вочевидь, судді VAR і сам Орсато вирішили, що ситуація не тягне на пенальті", – наводить аналіз Борскі Meczyki.

Blabla, "ils ont pas mis les ingrédients". Mais là, 91e, c'est clairement un penalty sur MBappé. On en parle pas beaucoup. Mais là prestation de Daniele Orsato n'est pas au niveau d'une demi-finale de LDC. Et derrière, il te reste 3/4 mn à jouer... pic.twitter.com/Xx35mS7Oma — Garra Charrua (@PisciacaisLe) May 8, 2024

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе