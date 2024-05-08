Мбаппе мав заробити пенальті і "вилучити" гравця Борусії Д – великий скандал півфіналу ЛЧ залишився непомітним
Робота Даніеле Орсато у півфіналі ЛЧ між ПСЖ та Борусією Д була не такою бездоганною, як могло здатися на перший погляд.
На 90+1-й хвилині французи цілком могли претендувати на пенальті. Ніко Шлоттербек потягнув Кіліана Мбаппе, який рвався на рандеву з Грегором Кобелем. Колишній арбітр ФІФА Марцін Борскі вважає, що Орсато грубо помилився, коли проігнорував цей момент.
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"На мій погляд, це мав бути пенальті. Я б враховував динаміку всієї дії. Мбаппе на повному ходу обганяє суперника, а той його тягне. У цій ситуації я призначив би пенальті і навіть показав червону захиснику. Мбаппе втратив рівновагу і не завершив атаку так, як хотів.
Загалом помітний клас арбітра, який зумів впоратися зі своїми емоціями в такому складному матчі. Він грамотно інтерпретував правила і добре давав раду з картками. Як не парадоксально, але наприкінці він припустився серйозної помилки. Вочевидь, судді VAR і сам Орсато вирішили, що ситуація не тягне на пенальті", – наводить аналіз Борскі Meczyki.
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