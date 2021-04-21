У середу у 32-му турі чемпіонату Італії відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 32-й тур

Мілан – Сассуоло – 1:2

Голи: Чалханоглу, 30 – Распадорі, 77, 83

Болонья – Торіно – початок о 21:45

Дженоа – Беневенто – початок о 21:45

Кротоне – Сампдорія – початок о 21:45

Спеція – Інтер – початок о 21:45

Удінезе – Кальярі – початок о 21:45

Ювентус – Парма – початок о 21:45

Фіорентина у важкому поєдинку втримала перемогу над Вероною

У першому матчі середи Мілан на власному полі приймав Сассуоло. Гості доволі активно розпочали поєдинок і вже на 13-й хвилині мали непоганий шанс вийти вперед: Жеремі Бога цілив у нижній лівий кут воріт і лише реакція Доннарумми врятувала "россонері". Наступний небезпечний момент виник в середині тайму біля воріт "чорно-зелених" і призвів до гола: Алексіс Салемакерс навісив з правого флангу по діагоналі у штрафний майданчик суперника і Хакан Чалханоглу, приборкавши м'яч, обвідним ударом поцілив прямісінько у правий кут. Наприкінці тайму Доменіко Берарді змарнував шанс відігратись, пробивши у стрибку головою трохи вище воріт.

Команда потенційного тренера донецького Шахтаря відігралась в середині другої сорокап'ятихвилинки – спрацювала заміна від Де Дзербі. Джакомо Распадорі поборовся за м'яч по центру воріт, скинув на партнера на правий фланг, змістився у центр штрафного майданчика і влучно замкнув передачу, отриману у відповідь. Згодом форвард Сассуоло оформив дубль: отримавши м'яч в районі одинадцятиметрової позначки, Джакомо хитнув захисника і пробив у дальній кут. Мілану банально не вистачило часу, аби врятувати бодай нічию.

Перемога дозволила Сассуоло набрати 49 очок і залишила на восьмій сходинці, Мілан не зміг відірватись від Аталанти, яка тепер відстає від підопічних Піолі на 2 пункти.

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