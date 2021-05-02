Україна

Стартував 24-й тур Української Прем'єр-ліги. Десна та Колос розійшлися миром, хоча ковалівці вигравали 2:0. Шахтар розібрався з СК Дніпро-1 і зробив вагому заявку на срібло. В останньому матчі дня Динамо розбило Ворсклу. Віталій Буяльський оформив перший хет-трик у кар'єрі – відео голів і огляд матчу в Полтаві.

Андрій Шевченко довикликав Євгена Коноплянку в розширений список гравців збірної України перед Євро-2020. Щоправда, вінгеру ще потрібно залікувати травму, адже зараз Коно перебуває в лазареті.

Шахтар розглядає 6 тренерів з різних країн на місце Луїша Каштру, який практично напевне покине клуб влітку.

Олександр Зубков травмувався у матчі Ференцвароша і залишив поле ще в першому таймі. Серйозність пошкодження вінгера збірної України поки невідома.

Трансфери

Баварія повісила цінник на Роберта Лєвандовскі. Польський форвард вже зацікавив низку топ-клубів.

Ліонель Мессі готовий піти на зниження зарплатні заради трансферу Ерлінга Холанда. Агент норвежця вже пролив світло на майбутнє нападника Борусії Д.

Барселона готова реанімувати трансферну сагу Неймара.

Світ

Манчестер Сіті дотиснув Крістал Пелас і чекає чемпіонського подарунка від Ліверпуля – Зінченко ледь не повторив Париж.

Інтер здобув чергову перемогу і може вже в неділю стати чемпіоном Італії. Якщо Аталанта не обіграє Сассуоло, то команда Конте здобуде Скудетто. А от Ювентус вже втратив навіть математичні шанси захистити титул.

Реал і Атлетіко не без труднощів виграли свої поєдинки, залишивши Барселону на 3-му місці Прімери.

Визначилися фіналісти Кубка Німеччини 2020/21.