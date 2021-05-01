В рамках 34-го туру Серії А Верона розписала бойову нічию з Спецією. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 34-й тур

Верона – Спеція – 1:1

Голи: Сальседо, 46 – Сапонара, 86

Кротоне – Інтер – початок о 19:00

Мілан – Беневенто – початок о 21:45

Верона у рідних стінах приймала Спецію. Вже на 4-й хвилині господарі вирвались уперед завдяки голу Лазаньї, однак після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. Після цього гравці Верони мали ще кілька моментів, однак реалізувати їх не змогли, й команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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На початку другого тайму господарі таки відкрили рахунок – Сальседо головою замкнув ювелірний навіс Лазовіча у карний майданчик. Гості одразу кинулись в атаку, й практично на останніх хвилинах основного часу таки зуміли зрівняти – відзначився свіжий Сапонара. У підсумку – бойова нічия.

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