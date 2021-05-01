Президент Барселони звернувся до Мессі із проханням підписати новий контракт із клубом зі зниженою зарплатою, аби "блаугранас" отримали додаткові ресурси на трансфер Ерлінга Холанда, повідомляє Eurosport.

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Зазначається, що Ліонель погодився, але каталонцям доведеться шукати додаткові кошти, щоб трансфер норвежця став реальністю. Цікаво, що наставник Барселони Рональд Куман вважає пріоритетним придбання Мемфіса Депая, але Лапорта бажає підписати лише форварда Борусії Д.

До слова, Холанд провів 38 поєдинків у складі німецького клубу в поточному сезоні, записавши до свого активу 37 голів та 11 асистів.

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