Штаб-квартира одіозного агента знаходиться в Монако. Тут найменша деталь інтер'єру вселяє оптимізм. Яскраві кольори на фоні білих стін, сучасні та веселі витвори мистецтва. Сам Райола такий: безтурботно одягається, жваво жестикулює, володіє 6-ма мовами, зокрема, кастельяно. 53-річний італаєць – король футбольної індустрії, від якого залежить майбутнє феноменального Ерлінга Холанда.

Знайомство з норвезьким вундеркіндом

Вперше побачив його по телевізору, на матчі Мольде. У голові відразу промайнуло: "Бінго! Треба летіти". Так, інколи я помиляюся, це нормально, але з Холандом у мене не було жодних сумнівів. Він – скромний хлопець з менталітетом великих зірок, Кріштіану чи Ібри. Спочатку футбол, а потім усе інше. Вони зробили професію центром свого життя.

Ерл узагалі не ходить по ресторанах у Дортмунді. Він постійно працює над собою, важко тренується. Зрештою, великі чемпіони – це найпростіші люди. І важливо мати поруч хорошу жінку, створити коло близьких людей...

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами

Перемовини з Лапортою і Пересом

Ви не повірите, якою була справжня причина тієї подорожі. Батько Холанда хотів поїхати до Марбельї, розвіятись. А я повинен був привітати Лапорту, поєднавши це з особистими справами в Мадриді. Погляньте, перельоти займають 99% мого часу, і ніхто не знає, де я перебуваю.

Дивно, що в Барселоні немає приватного терміналу. Там цілодобово чергують папараці. Думаю, вони чекали актрису. Адже нас помітив не спортивний журналіст. Та мені немає чого приховувати, я багато спілкуюсь з директорами Барси або Хосе Анхелем Санчесом (права рука Флорентіно – прим.).

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Холанд не говорив мені, з ким потрібно домовлятися. Зараз немає якоїсь чіткої картини. Слід усе добре проаналізувати, написати "меню" і викласти йому на тарілку... Борусія не збирається продавати, але до 1 вересня може трапитися абсолютно усе. Проблеми з кваліфікацією до ЛЧ? Не знаю, чи вплине це на його рішення. Дортмунд висловив свою позицію, та я вважаю інакше. Якщо надійде хороша пропозиція, що усіх влаштує, ми поставимо її на стіл.

Символічна збірна усіх гравців з агенції Райоли

Клаусула, ціль Холанда, вибір ліги

Бажання самого футболіста завжди стоятиме вище, ніж будь-які клаусули. В Ібри їх не було, в контракті Погба – теж. Іспанські клуби прописують відступні у 400 мільйонів євро, але це не означає, що їм гарантовано виплатять усе до останнього цента.

АПЛ чи Ла Ліга? Холанда цікавлять дві речі: голи, бо він схожий на Кріштіану зі Златаном, і титули. Ерл буквально одержимий трофеями. Тому ми обиратимемо клуб, що надасть більше можливостей забивати й перемагати.

Мессі готовий погодитись на зниження зарплати заради трансферу Холанда в Барселону, – Eurosport

Ну буду лукавити: коли на тебе виходить Реал або Барселона, клуби з фантастичною історією, важко сказати "ні". ПСЖ також належить до когорти великих, Сіті намагається туди потрапити, Юве – завжди був там. Звісно, що ліги мають значення. ПСЖ представляє найгірший чемпіонат у топ-5, а Баварія неодмінно забирає "золоту салатницю". В Іспанії є три варіанти...

Шанси іспанських грандів на трансфер декади

Реал зміг би запросити Холанда, навіть попри величезні збитки, спровоковані пандемією. Майже кожен топ-клуб має таку можливість. Питання в іншому: Мадрид може собі дозволити не підписувати Холанда, а Барса? Їм потрібна "дев'ятка". Фінансові проблеми? Так, буде складно, але шанси є. Усе залежить від мудрості керівництва. Зрештою, коли прибуде потяг, доведеться вирішувати – сідаємо або залишаємось.

Мадрид зосередився на Мбаппе? У нього залишається рік за контрактом. ПСЖ може зробити сміливий вибір, як Борусія з Лєвандовскі, відпустивши його безплатно наступного літа, або ж продавати зараз. Зрозумійте, Майбутнє Холанда не залежить від рішення Мбаппе, так не буває.

У серйозних клубах зіркові футболісти можуть легко співіснувати: Мессі та Неймар, Роналдінью – з іншими легендами. Ерл гратиме однаково добре як з Мбаппе, так і без нього. Він готовий до переходу на інший рівень, увесь світ це розуміє.

Роль грошей, головний орієнтир

Ми ніколи не керувалися лише фінансовою вигодою. Звісно, одне з моїх завдань – витиснути максимум для футболіста, якщо він цього заслуговує, але на першому місці повинен залишатися спортивний проект. Ви не можете придбати Холанда, не маючи конкурентного проекту. У цьому сенсі Реал та Барселона сильно змінилися. У минулому вони купували багато гравців, які не затримувались надовго. Ротація була занадто швидкою. Зіркових виконавців змушували пакувати валізи.

Мадрид почав робити ставку на молодь, їм дають час розкритись – це важливо. Однак справді якісна молодь коштує чимало. Зрештою, вибір залишається за клубом: або ви купуєте зараз, або отримуєте серйозну проблему на роки. Ерл – ще дуже молодий, тому його розглядають з проекцією на 10 років. Те саме стосується і Мбаппе. Однак у вас є лише один шанс придбати їх. Мессі та Роналду, потрапивши у прекрасні клуби, стали легендами, їх не відпускали.

Будучи скандинавом, Холанд завжди рівнявся на Ібрагімовіча. Останній багато зробив для північних країн. Там немає зірок, бо саме суспільство їх не сприймає. Вони ввічливі, спокійні... Ви не можете поїхати на Феррарі до Мальме. Златан навчив скандинавів бути собою і не соромитися. Ерл бере приклад з нього.

Не думаю, що Холанд може генерувати доходи, як Погба. Він – трохи інший. У мене був володар "Золотого м'яча", Недвед, з нульовою комунікацією. Натомість уявіть собі Балотеллі з головою Мессі, бо він володіє неймовірною майстерністю. Погба – номер один у цьому. Якби він грав у Мадриді чи Барсі, то заробляв би найбільше грошей.

Майбутнє Погба, обмін на Азара

Коли гравець запитує, що ми будемо робити – це велика відповідальність. Ось тоді я не сплю ночами, перебуваючи у пошуках найкращого рішення. Багато розмовляю з футболістом, намагаюся зрозуміти, що у нього в серці. Я був проти трансферу Златана в Барселону, але він дуже хотів потрапити у найкращий клуб світу на той момент. І хоча люди можуть думати інакше, я вважаю, що переїзд на Камп Ноу – перемога, а не поразка.

За півроку Златан вивчив більше, ніж за попередні десять. У випадку Погба потрібно зрозуміти, який проект запропонує Юнайтед. Поль мріє про перемогу в Лізі чемпіонів. Подивимось, хто матиме більше шансів – МЮ чи інші клуби. Ви повинні бути гнучкими, аби продумати усі можливості. Ось завтра Мадрид захоче оформити бартер Азар-Погба... Це лише приклад. Проте, якщо чотири сторони дійдуть згоди, чому б і ні?

Суперліга – не зло

Моя думка кардинально відрізняється від решти. Я завжди воював з ФІФА, проти цієї монопольної ментальності, яка мені не подобається. Нам не потрібна ФІФА, щоб грати у футбол... Єдине зауваження до Суперліги полягає у тому, організатори хотіли обійтися без Ліги чемпіонів. Це помилка.

Чому Мадрид не може виступати в обох турнірах одночасно? Це був би найдивовижніший експеримент у світі футболу. Проведіть їх паралельно, і нехай уболівальники вирішать, який формат їм подобається більше. Я хотів би, щоб моя команда грала в обох. Звісно, без виходу з національних першостей. Ліга чемпіонів залишається єдиним конкурентним змаганням, цього недостатньо.

Я з недовірою спостерігав за протестами на вулицях. Вони виходили проти чогось, що не було пояснено, проти відчуття закритості змагань. Але Суперліга не має бути обов’язком, правда ж? Якщо ви ненавидите цей турнір, то не купуйте права і не платіть за перегляд матчів. Чи ненавидять ці люди НБА в неділю ввечері або закриту Формулу 1? Сумніваюсь.

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