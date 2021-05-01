Угорщина, 24 тур

Ференцварош – Мезекевешд – 2:1

Голи: Нгуен, 23, 90 – Бесіровіч, 64

Команда Сергія Реброва оформила третій чемпіонський титул поспіль ще у позаминулому турі. Суперники Ференцвароша вже два матчі поспіль перед стартовим свистком влаштовують чемпіонський коридор. Це не врятувало Фехервар від поразки, а сьогодні його долю повторив Мезекевешд.

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"Фраді" забили першими – після позиційної атаки відзначився Нгуен. За гостей в середині другого тайму відповів Бесіровіч. Однак на останній хвилині основного часу все той же Нгуен приніс команді Реброва перемогу.

Олександр Зубков змушує хвилюватися уболівальників збірної України. Вінгер потрапив до розширеної заявки Андрія Шевченка на матчі перед Євро-2020, а сьогодні зумів відіграти лише півгодини. Офіційний сайт Ференцвароша повідомив, що заміна Зубкова була вимушеною. Детальної інформації про його ушкодження поки немає.

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