Украина

Стартовал 24-й тур Украинской Премьер-лиги. Десна и Колос разошлись миром, хотя ковалевцы выигрывали 2:0. Шахтер разобрался с СК Днепр-1 и сделал весомую заявку на серебро. В последнем матче дня Динамо разбило Ворсклу. Виталий Буяльский оформил первый хет-трик в карьере – видео голов и обзор матча в Полтаве.

Андрей Шевченко довызвал Евгения Коноплянку в расширенный список игроков сборной Украины перед Евро-2020. Правда, вингеру еще нужно залечить травму, ведь сейчас Коно находится в лазарете.

Шахтер рассматривает 6 тренеров из разных стран на место Луиша Каштру, который практически наверняка покинет клуб летом.

Александр Зубков получил травму в матче Ференцвароша и покинул поле еще в первом тайме. Серьезность повреждения вингера сборной Украины пока неизвестна.

Трансферы

Бавария повесила ценник на Роберта Левандовски. Польский форвард уже заинтересовал ряд топ-клубов.

Лионель Месси готов пойти на снижение зарплаты ради трансфера Эрлинга Холанда. Агент норвежца уже пролил свет на будущее нападающего Боруссии Д.

Барселона готова реанимировать трансферную сагу Неймара.

Мир

Манчестер Сити дожал Кристал Пэлас и ждет чемпионского подарка от Ливерпуля – Зинченко едва не повторил Париж.

Интер одержал очередную победу и может уже в воскресенье стать чемпионом Италии. Если Аталанта не обыграет Сассуоло, то команда Конте получит Скудетто. А вот Ювентус уже потерял даже математические шансы защитить титул.

Реал и Атлетико не без труда выиграли свои поединки, оставив Барселону на 3-м месте Примеры.

Определились финалисты Кубка Германии 2020/21.