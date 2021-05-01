Борусія Д розбила Хольштайн Кіль (5:0) і зіграє з РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини 2020/21. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини 2020/21. Півфінал

Борусія Д – Хольштайн Кіль – 5:0

Голи: Рейна, 16, 22, Ройс, 26, Азар, 32, Беллінгем, 42

Переможець цього матчу здобував путівку до фіналу Кубка Німеччини, у який 30 квітня вже пробився РБ Лейпциг, обігравши бременський Вердер. Саме Хольштайн, який посідає 4 місце у Другій Бундеслізі та претендує на вихід в еліту, став автором найгучнішої сенсації турніру. У січні команда з Кіля вибила Баварію, перегравши мюнхенців в серії пенальті.

Ерлінг Холанд не потрапив навіть до заявки – у найкращого бомбардира Борусії незадовго до матчу виникли проблеми з м'язами. Атакувальну ланку "джмелів" сформували Торган Азар, Марко Ройс, Джейдон Санчо і Джованні Рейна.

РБ Лейпциг на останній хвилині овертайму видряпав путівку в фінал Кубка Німеччини, здолавши Вердер

Саме останній відкрив рахунок вже на 16-й хвилині. Санчо змістився зліва в центр і віддав на Рейну, а американець невідпорно пробив у дальній кут. 1:0 на користь Борусії. Дортмунд не зупинився і швидко подвоїв перевагу. Ройс класно пропустив м'яч у штрафний, потім отримав пас від партнера і п'ятою скинув на Геррейру. Португалець теж п'ятою продовжив на Рейну, якому залишалося вразити порожні ворота. Розкішно!

У Дортмунда виходило абсолютно все – наприклад, Санчо почав куражитися ще за нульового рахунку. Погляньте, яке посміховисько зробив англієць зі свого опонента.

Побиття продовжилося – тут же Хольштайн отримав і третій гол. Джан відмінно закинув на Ройса, а капітан у два дотики розібрався з захисником і кіпером. 3:0 вже на 26-й хвилині. Гості могли скоротити відставання, але Борусію врятувала стійка. Господарі натяк зрозуміли і забили знову – Азар використав свій шанс після помилки суперників. Інтрига вмерла.

Ще до перерви фантастична сьогодні Борусія забила 5-й гол. Беллінгем з-за меж штрафного записав і своє прізвище у протокол. Щоправда, допоміг рикошет. 5:0 після першого тайму. Цей рахунок у підсумку став остаточним – по перерві "жовто-чорні" заспокоїлися і забитих м'ячів більше не було.

Борусія Д визначить володаря Кубка Німеччини у протистоянні з РБ Лейпциг. Фінальний матч у Берліні буде зіграний 13 травня.

З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива