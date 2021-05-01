В рамках 34-го туру іспанської Прімери Алавес на виїзді розгромно поступився Ейбару. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 34-й тур

Ейбар – Алавес – 3:0

Голи: Кіке, 3, 50, 59

Ельче – Атлетіко – початок о 17:15

Уеска – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Ейбар – Алавес. Вже на 3-й хвилині господарі вирвались уперед – Кіке підхопив передачу Хіля у карному майданчику суперника й точним ударом спрямував м'яч у дальній кут воріт.

Рамос висунув головну умову щодо нового контракту з Реалом – справа не в грошах

Одразу після перерви той же Кіке записав до свого активу дубль, а на 59-й він майстерним ударом з гострого кута у праву дев'ятку оформив хет-трик. Гості намагались чинити спротив, однак до кінця матчу відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "зброярів", завдяки якій вони перервали 18-матчеву безвиграшну серію.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ