Матч Шахтар – СК Дніпро-1 стартував о 17:00 на НСК Олімпійський у Києві. На момент початку гри "гірники" посідали друге місце з 4-очковим відривом від Зорі, яка йде третьою. Дніпряни пішли зимувати останніми, але вдала серія у другому колі підняла команду Йовічевіча на 8-му сходинку Прем'єр-ліги. Шансів на єврокубки вже немає, але СК Дніпро-1 навесні перебуває у чудовій формі – лише одна поразка в чемпіонаті, і та від Динамо. Натомість команда Луїша Каштру в поточному році програла 4 рази в УПЛ (зокрема, останні 2 матчі), а також вилетіла з Кубка України від Агробізнеса та з Ліги Європи від Роми.

Луїш Каштру, який в минулому турі ледь не став "жертвою" ліміту на легіонерів, випустив у старті 4-х українців. У воротах вийшов Анатолій Трубін, у захисті діяли Кривцов і Матвієнко, а центрі поля традиційно з'явився Степаненко. Ще 6 українців перебувало в резерві, а футболісти Шахтаря, які вийшли у старті, одягнули спеціальні футболки на підтримку травмованих Мораєса та Бондаря. Як відомо, обоє вибули на тривалий термін і не зіграють на Євро.

На 4-й хвилині Шахтар організував першу хорошу атаку. Пробивали Майкон і Степаненко – спробу першого заблокував Дуглас, а добивання Тараса було неточним. Це був єдиний момент у стартові 10 хвилин. Темп гри був невисоким, а Трубін та Юрчук не вступали у гру. Кілька разів Тейлор намагався загострити на правому фланзі атаки СК Дніпро-1, але безуспішно. Також виділявся Маріо Чуже, який опинявся практично на всіх позиціях в атаці.

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Алан Патрік створив класний момент для Майкона, знайшовши того у штрафному гостей. Удар бразильця був і слабким, і неточним, але варто відзначити і відчайдушний підкат Дубінчака, який перекривав шлях м'яча. СК Дніпро-1 не забарився з відповіддю. Довбик скинув на Булецу, той пробив з-за меж штрафного, але не влучив у дальній кут.

На 24-й хвилин Шахтар забив. Батагов обрізався поблизу свого штрафного, а м'яч опинився у Дентінью. Бразилець без роздумів вгатив у ближній – 1:0. Тут же Довбик міг зрівняти, вийшовши віч-на-віч із Трубіним під гострим кутом. Кіпер Шахтаря виграв дуель, перевівши м'яч на кутовий.

Тейлор прокинув м'яч повз Хочолаву і впав у межах штрафного. Денис Шурман не призначив 11-метровий. Справедливо – мінімальний контакт дійсно був, але перед цим грузин вибив м'яч. Схоже, це дуже розлютило бразильця, який в наступному епізоді дуже грубо зіграв проти Додо в центрі поля. Лише жовта.

Тете віддав на Дентінью, який зумів пробити з гострого кута. Юрчук склався і потягнув м'яч, який летів у площину. Але взяття воріт відклалося ненадовго. Знову помилився Арсеній Батагов, який віддав пас на голкіпера, але вийшло точно в ноги Дентінью. Бразилець не то зупиняв, не то віддавав на Тете, який покотив м'яч повз Юрчука. 2:0 на 41-й хвилині. Дві помилки Батагова призвели до двох голів Шахтаря. "Гірники" мало що створили в першому таймі, але безжально покарали суперника за помилки.

По перерві сценарій гри не змінився. Шахтар грав по рахунку, але і не дозволяв гостям створити шось біля власних воріт. Знову дісталося Додо – цього разу бразилець отримав від Сватка, але продовжив гру без медичної допомоги. Матвієнко виграв боротьбу і пробив головою з лінії воротарського. Трохи вище, ще й по голові отримав.

Дентінью ледь не перехитрив суперників, "сховавшись" під час вкидання аута, але не пройшло. Дубінчак у падінні вибив м'яч на кутовий. Відверто заспокоїлася гра – той випадок, коли одні не могли, а іншим відверто не потрібно.

Ярмолюк створив момент для Довбика. дотепно уникнувши офсайду. Удар Артема був невлучним. Шахтар відповів вбивчою контратаку, яку розігнав Судаков пасом на Додо. Латераль знайшов Тете, який пробив у дотик – повз стійку. І все ж гості забили свій гол вже на останніх секундах компенсованого часу – Хобленко пробив Трубіна.

Шахтар виграв вперше за 3 матчі УПЛ та відірвався від Зорі на 7 очок, але луганці мають гру в запасі. Вже в наступному турі "гірники" можуть гарантувати собі друге місце. Ну, або ж навіть завтра, якщо Минай обіграє команду Скрипника. СК Дніпро-1 залишився 8-м, зазнавши другої поразки в чемпіонаті в 2021 році.

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