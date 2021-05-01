Динамо, яке стало чемпіоном у минулому турі, вирішило не збавляти обертів. Під коток потрапила Ворскла. Перший тайм був за киянами, зокрема – за Буяльським. Віталій оформив хет-трик, який став для нього першим у кар'єрі. Полтавці ж відповіли лише голом Кулача з пенальті.

Динамо по-чемпіонськи розтрощило Ворсклу – Буяльський і Караваєв з хет-триками, Клейтон дебютував асистом

По перерві відзначився Жерсон з пасу Караваєва. Олександр, як і Буяльський, був сьогодні на висоті. Асист на Родрігеса став для нього третім у зустрічі. Поставили жирну крапку у поєдинку Клейтон і Сідклей, які вийшли на заміну. Перший асистував, другий розстріляв кіпера.

Динамо тріумфувало та набрало 61 заліковий бал, закріпивши своє лідерство. Ворскла ж залишилась на 6 сходинці та продовжить боротьбу за третє місце і єврокубки у наступних турах.