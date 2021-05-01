Манчестер Сіті летить до чемпіонства, титул вже в кишені. Пеп Гвардіола провів ротацію між двома півфіналами Ліги чемпіонів. На Крістал Пелас вийшли футболісти, яким потрібно боротися за постійне місце в основі, а Олександр Зінченко залишився в запасі. Тренер приберіг українця на другий тайм, адже в Парижі він добре вийшов на заміну та відзначився асистом.

У старті гостей одночасно вийшли Агуеро та Жезус, а також Родрі з Фернандінью. Колишній лідер Шахтаря мав подвійну роль. Під час початку атак він опускався в задню лінію до Аке та Ляпорта (формуючи структуру 3-1 для білд-апу), а в разі необхідності підіймався в опорну зону. Група атаки "містян" також постійно обмінювалася позиціями та заплутувала оборону Пелас.

У Сіті не йшла гра: багато помилок при передачах, рідко вдавалося проходити середній блок суперника, а моменти виникали переважно після закидань з глибини. Агуеро виглядав слабко – без впевненості, без взаєморозуміння з партнерами, без динаміки. Крістал Пелас спокійно стримував майбутніх чемпіонів.

Лідером атак намагався стати Стерлінг, але його удари викликали лише сміх. "Звершення" Рахіма можна вивчати по реакції Гвардіоли. Удар на трибуни Пеп зустрів фейспалмом, а після чергового змарнованого моменту схопився за голову.

Крістал Пелас не лише тримав оборону, але й непогано відповідав ударами Бентеке. Шанси для нього створював Таунсенд, який возив на фланзі Менді – конкурент Зінченка дуже часто не встигав за опонентом. Один удар Бентеке був неточним, два інші потягнув Едерсон. У першому таймі господарі завдали більше ударів, ніж Сіті.

Манчестер Сіті вразив ворота, але арбітри зафіксували офсайд у Жезуса, який відгукнувся на закидання Фернандінью. Так "містяни" вперше за 20 матчів у всіх турнірах пішли на перерву, жодного разу не влучивши у площину.

У другому таймі Манчестер Сіті підвищив темп і змів суперника. Спершу Крістал Пелас врятувався (витягнули з лінії воріт після діагоналі Фернандінью та скидки Торреса), але вже дуже скоро посипалися голи.

Ляпорт і Менді вивели на удар Агуеро, а Кун потужним ударом загнав м'яч під поперечину. Ще через дві хвилини Торрес скористався хаосом перед штрафним майданчиком Пелас і подвоїв перевагу! Господарі поплили. Тут вже й Стерлінг вистрелив у стійку, Ляпорт впритул розстрілював ворота (заблокували).

Все стало зрозуміло. На останні 25 хвилин Гвардіола випустив Зінченка. Олександр вийшов замість Фернандінью та діяв у центрі поля, розташовуючись поруч з Родрі. Традиційно багато розігрував з партнерами, підтримував атаки. Наприкінці матчу українець створив момент для Стерлінга: вигриз м'яч у центрі поля та покотив під удар. Рахім трішки не влучив у дальній кут. Шкода, міг бути другий асист за тиждень.

В плані негативу можна виділити епізод на лінії штрафного майданчика, коли Шлапп прокинув м'яч поміж ніг Зінченку. Ще був необов'язковий фол від Сашка біля бокової лінії, а також кумедний удар по чужих воротах – українець зіграв на підбиранні, однак вистрелив вкрай невдало.

Манчестер Сіті спокійно довів матч до перемоги, набрав 80 очок і на 13 пунктів відірвався від конкурентів на вершині АПЛ. Якщо МЮ завтра програє Ліверпулю, Зінченко завершить вікенд вже з чемпіонським титулом.

"Не дивно, що Холанд хотів футболку Зінченка": українець з асистом взяв Париж, вразив фанів і веде Ман Сіті до фіналу ЛЧ