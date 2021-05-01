Коноплянка потрапив до розширеного списку гравців, які зможуть готуватися до фінальної частини чемпіонату Європи, інформує офіційний сайт УАФ.

Шевченко оголосив розширену заявку збірної України на Євро-2020 – без Коноплянки, але з Буяльським і новачками

Наразі хавбек Шахтаря перебуває на реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, якого зазнав ще під час минулих зборів національної команди. Якщо Євген повністю відновиться, то зможе приєднатися до табору "синьо-жовтих", які в період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро в Харкові.

До слова, упродовж цього періоду збірна України запланувала провести три товариські зустрічі на домашніх аренах: 23 травня – з Бахрейном, 3 червня – з Північною Ірландією та 7 червня – з Кіпром. Євро-2020 для команди Андрія Шевченка розпочнеться 13 червня матчем з Нідерландами.

"Юра, будеш капітаном". Той скривився і відмовив". Як збірна України зіграла перший матч в історії і виглядала "вбогою"