Динамо минулого тижня оформило чемпіонство – перше за 5 років! Завдання вирішено, останні тури не мають для киян жодного значення, можна готуватися до Кубка України. Сьогодні на гру з мотивованою Ворсклою, яка продовжує боротьбу за єврокубки, не приїхали два лідери Динамо: Сергій Сидорчук і Віктор Циганков.

Капітанська пов'язка перейшла до Буяльського та надихнула його на подвиги. Хет-трик від Віталія за стартові півгодини! У перших двох епізодах асистував йому Караваєв: поборовся до кінця за пас Кендзьори та з лінії покотив під удар, а через 10 хвилин підхопив м'яч після помилки Альюна та вивів Буяльського на порожні ворота...

Динамо тотально домінувало, а Ворскла загубилася. Господарі не могли перейти центр поля, втрачали м'яч під пресингом киян і від безвиході просто в паніці вибивали вперед. На полі була одна команда. Динамо постійно проникало в чужий штрафний майданчик і загострювало. Найкращий шанс змарнував Жерсон – з кількох метрів пробив повз ворота, замикаючи навіс Шапаренка.

Ворскла скоротила відставання завдяки суперечливому пенальті, коли Степанюк перечепився за ногу Забарного і картинно впав у штрафному майданчику. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, потім використав VAR і підтвердив своє рішення. Хоча з повторів так і не зрозуміло, чим провинився молодий захисник Динамо.

Гостей ця ситуація не збила з ритму. Вони продовжили створювати моменти. Зрештою тиск на ворота Різника приніс дивіденди. Затяжна атака з серією прострілів завершилася голом – м'яч у сітку проштовхнув Буяльський. Дуже впевнено виглядало Динамо, елітно, потужно.

У перерві тренери провели багато замін. Юрій Максимов намагався врятувати гру, а Мірча Луческу дав ігрову практику Супрязі та Гармашу. Денис навіть побув капітаном після заміни Буяльського. А Віталій, перш ніж сісти на лавку, посприяв ще одному голу. Саме з ним обігрався Караваєв перед третім результативним пасом – цього разу Олександр асистував Жерсону.

Ворскла намагалася грати активніше, хоч щось створювати попереду, хоч якісь проблеми створювати Бущану. Однак нічого не вдавалося, а помилок в роботі з м'ячем ставало тільки більше. Динамо цим користувалося й у дві-три передачі доводило справу до ударів. Якби ж Супряга був вправнішим у завершенні.

У підсумку кияни забили ще один м'яч – створили його Клейтон і Сідклей, які вийшли на заміну. Перший асистував, другий розстріляв у ближній кут. Для Клейтона цей матч став дебютним в УПЛ. Ворскла має радіти, що пропустила тільки 5. Та і забитий гол їм подарували. Удар Кулача з пенальті залишався єдиним у Полтави до 89 хвилини.

Динамо перемогло, набрало 61 очко та продовжило виграшну серію в чемпіонаті до 9 матчів. Чемпіонський футбол, чемпіонські результати. Гра Динамо приносить задоволення. Ворскла з 37 балами залишилася шостою.