Німецький фахівець покине мерсисайдців після закінчення поточного сезону. Очільники Ліверпуля тривалий час шукали заміну Юргену Клоппу і зупинили свій вибір на наставнику Фейєнорда Арне Слоті.

"Мені подобається його стиль": Клопп оцінив ймовірного нового тренера Ліверпуля

Як повідомляє Фабріціо Романо, перемовини між мерсисайдцями та нідерландським клубом просуваються добре. Ліверпуль та Фейєнорд близькі до узгодження компенсації за переїзд Арне Слота в АПЛ. Залишилося узгодити лише кілька деталей.

Нагадаємо, що 45-річний фахівець очолив нідерландський клуб у 2021 році. Під керівництвом Слота Фейєнорд здобув титул чемпіона Нідерландів у сезоні 2022/23, Кубок Нідерландів 2023/24, а також дійшов до фіналу Ліги конференцій у 2022 році.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу