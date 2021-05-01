Мюнхенці готові відпустити поляка, оскільки мають фінансові проблеми через пандемію COVID-19, повідомляє AS з посиланням на Sky Sport Deutschland.

Баварія отримала запити від кількох топ-клубів щодо трансферу Лєвандовскі

Суму трансферу оцінюють близько 60 млн євро, хоча раніше йшлося про суму у 80 млн євро. Піні Захаві, агент Лєвандовскі, веде перемовини одразу з кількома топ-клубами, серед яких і мадридський Реал. Зазначається, що Флорентіно Перес є великим шанувальником польського форварда ще з сезону 2012/13, коли він відзначився покером у ворота мадридців.

До слова, Роберт провів 37 матчів у поточному сезоні у складі Баварії, записавши до свого активу 43 голи та 8 результативних передач.

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